十九届中央首轮巡视的N个“第一次”

目前，十九届中央第一轮巡视已进入反馈阶段。党的十九大以来，中央巡视在坚持中深化，在深化中发展，作出新部署、提出新要求、进行新探索。新时代巡视利剑越擦越亮，推动全面从严治党向纵深发展。我们梳理了十九届中央首轮巡视的7个“第一次”，一起来看看吧。

1。第一次把“两个维护”作为新时代巡视工作根本政治任务

中央第四巡视组向四川省委反馈巡视情况，图为中央纪委国家监委网站发布消息部分截图。

新时代巡视工作根本政治任务是什么？在中央巡视组向各地方、单位党组织反馈巡视情况时，有这样一句频频出现的话：“把坚决维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导作为根本政治任务”。首轮中央巡视把发现被巡视党组织在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神方面存在的问题作为重点。巡视发现，一些地方和单位学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入，有的“对中央重大决策部署和习近平总书记重要指示精神贯彻落实不够到位”，“有些领导干部仍用粗放发展、投资拉动的惯性思维指导工作”，等等。各中央巡视组组长提出的整改意见，被巡视地方、单位党组织负责人就做好巡视整改工作作的表态讲话，都提出要“坚决维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导”。

2。 第一次按照“六个围绕、一个加强”开展监督检查

政治巡视巡什么？《中央巡视工作规划（2018—2022年）》有“答案”：围绕党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和夺取反腐败斗争压倒性胜利开展监督检查。概括起来，就是“六个围绕”：围绕政治建设，重点检查维护党中央权威和集中统一领导情况；围绕思想建设，重点检查学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想情况；围绕组织建设，重点检查选人用人和基层党组织建设情况；围绕作风建设，重点检查整治“四风”情况；围绕纪律建设，重点检查党规党纪执行情况；围绕夺取反腐败斗争压倒性胜利，重点检查领导干部廉洁自律和整治群众身边腐败问题情况。同时，深化政治巡视，也要立足巩固巡视成果，加强对十八届巡视整改情况的监督检查。概括起来，就是“六个围绕、一个加强”。从聚焦“四个着力”到紧扣“六项纪律”，再到聚焦党的领导、党的建设、全面从严治党“三大问题”，到进一步提出“六个围绕、一个加强”，政治巡视的内涵愈加丰富。

3。 第一次集中对上一届巡视整改情况开展监督检查

巡视发现问题的目的是解决问题，发现问题不解决，比不巡视的效果还坏！本轮巡视，中央巡视组把十八届巡视整改情况作为巡视监督重点，对照巡视报告、反馈意见以及被巡视党组织整改报告，有重点地监督检查，看巡视发现的问题是否整改到位，有没有报假账、做表面文章；巡视移交的问题线索是否认真处置、核查，巡视反映强烈的领导干部是否依然有反映或者有新的反映。刚刚公布的巡视反馈情况显示，一些地方“对十八届中央巡视发现的‘三超两乱’等问题整改落实不够到位”“上次中央巡视整改不严不实，存在挂空档、走过场现象”“巡视整改存在做表面文章现象”。中央巡视组组长在代表中央巡视组反馈巡视情况时也给出明确意见，要求“统筹抓好上次巡视整改不到位和本次巡视指出问题的整改”。

4。 第一次将副省级城市四套班子主要负责人纳入中央巡视范围

《中国共产党巡视工作条例》第十三条明确将“副省级城市党委和人大常委会、政府、政协党组主要负责人”列为中央巡视组的巡视对象和范围。经党中央批准，本轮巡视省区涉及的沈阳、大连、哈尔滨、南京、厦门、济南、青岛、广州、深圳、成都等10个副省级城市党委和人大常委会、政府、政协党组主要负责人，一并被纳入了巡视范围。

5。 第一次将常规巡视时长增加到三个月

中央纪委国家监委网站公布的消息显示，中央巡视组对30个被巡视地方、单位党组织的常规巡视持续了整整三个月（从2月下旬到5月下旬）。在十八届中央巡视时，常规巡视的时长为两个月。中央巡视首次将常规巡视的时长增加了一个月，这也意味着“政治体检”更加全面细致。恰如一位中央巡视组副组长所说：“巡视时间延长了，一方面有利于巡视组深入了解问题，把情况摸清摸透，另一方面也对巡视工作质量提出了更高要求。”

6。 第一次实现所有巡视反馈会议均有中央巡视工作领导小组副组长或成员出席

中央巡视工作领导小组成员杨晓超主持召开向黑龙江省委书记张庆伟的反馈会议，出席巡视黑龙江省情况反馈会议，对抓好巡视整改工作提出要求。

“中央巡视工作领导小组成员杨晓超主持召开向山西省委书记骆惠宁的反馈会议”“中央巡视工作领导小组成员姜信治主持召开向江苏省委书记娄勤俭的反馈会议” “中央巡视工作领导小组成员王鸿津主持召开向湖南省委书记杜家毫的反馈会议”……中央纪委国家监委网站公布的巡视反馈情况显示，中央巡视工作领导小组副组长和成员分赴各被巡视地方和单位，主持召开了向其党组织负责人的反馈会议，出席了向其领导班子反馈常规巡视情况会议，并对他们抓好巡视整改工作提出了要求。首次实现所有巡视反馈会议均有中央巡视工作领导小组副组长或成员出席，这体现了对做好巡视整改的愈加重视。

7。 第一次明确提出由纪检机关和组织部门加强整改落实日常监督

中央第四巡视组向贵州省委反馈巡视情况，图为中央巡视工作领导小组成员王鸿津对抓好巡视整改工作提出的要求。

巡视整改是严肃的政治任务，必须做到条条要整改、件件有着落。要是有的单位党组织巡视整改不到位，谁来监督检查？在中央巡视组向各地方、单位党组织反馈巡视情况时，有这样一句话：“纪检机关和组织部门要加强整改落实日常监督，用好问责武器，对整改不力、敷衍整改、虚假整改的严肃追责问责”。十八届中央在反馈巡视情况时，则是另外一句话：“对巡视整改情况，要以适当形式向社会公开，接受干部群众监督，中央巡视工作领导小组办公室将适时组织开展监督检查。”这意味着：十九届中央将督促巡视整改的任务，由中央巡视组划入各级纪检监察机构和组织部门。国家监察体制改革以来，各级纪检监察机关探索执纪监督和执纪审查部门分设，纷纷成立了监督检查室。监督检查室很重要的一块工作，就是对巡视发现问题的整改情况进行督促。

责任编辑：霍宇昂