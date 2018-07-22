只有一架飞机在台风中成功降落上海 没错就是俄航

原标题：只有一架飞机在台风中成功降落上海，没错……

俄航不会迟到，更不会缺席。

今年第10号台风“安比”22日清晨开始向江浙沪一带靠近，即将迎接台风登陆的上海已经发布台风和暴雨双警报。就在沪宁、沪杭高铁全线停运，大量航班在虹桥、浦东两座机场迟迟无法起飞的时候，俄航再一次为“战斗民族”正名——从莫斯科飞往上海的SU208航班成为今日8点半至10点唯一成功降落浦东机场的飞机。

▲就是这架俄航的波音777飞机

要知道，今天上午浦东机场的航班起降情况是这样的……

从某航空App上可以看到，此次延续俄航“传说”的SU208起飞时已经晚了15分钟，但在狂风暴雨中依然提前19分钟降落，可以说是十分优秀了。

小编甚至怀疑，如果不是台风影响，俄航飞行员本来是计划在上海吃早饭的——因为在3年前的7月11日，同样的狂风暴雨、同样的SU208，俄航机组人员在9点时已经谈笑风生地出关了！而几小时后，这架飞机拍拍屁股，顶着台风返回莫斯科，留下航班延误的其他旅客目送其背影……

对于俄航而言，这些只是“传说”的冰山一角，“所有航班都延误，只有俄航敢降落”不过是这家“战斗民族”航空公司的日常。

2016年11月，北京雾霾围城，首都机场的航班大面积延误或取消，国泰航空飞北京的航班降3次失败，最后返港。但是曾数次在雾霾中成功降落的俄航SU200航班，在抵达北京上空后第一次降落没成功，在空中绕了一大圈后成功降落，只比计划降落时间延误6分钟，成为首都机场 3 个半小时内唯一成功降落的飞机。

而在2年前，这架SU200面对北京的雾霾，在附近空域盘旋8圈半，等来寒潮吹散雾霾后淡定降落。网友们演绎的段子是这么说的：

“这里是机长广播，我们刚收到一个好消息一个坏消息。坏消息是北京雾霾非常严重，能见度很低。好消息是跑道还在。”

作为一家“越是恶劣天气越能‘脱颖而出’”的航空公司，俄航近年来在中国网友口中已经被演绎出无数段子——

俄航的飞机在起飞时，很少在跑道上滑行，就是原地抖动一段时间，直接就离开地面了；

机组成员以前都是开战斗机的，不论延误多久都能提前到；

飞机降落后，全体乘客要起立并热烈鼓掌，感谢机长的不杀之恩；

机组成员全部喝醉了，机长独自一人驾驶飞机回俄罗斯……

▲还有这张著名的零下四五十度推飞机的图

对于上述“传说”，曾经坐过7次俄航的小编必须站出来强调，这些都不是真的！不是！

去年年初，《环球时报》驻俄罗斯记者曾经探访俄航总部，飞龄已有30年的俄航飞行员安德烈就曾对俄航的一系列 “传说”做出回应称，“很遗憾，这些说法基本都是假的。”

安德烈解释称，能不能在恶劣天气下降落，虽然与飞行员训练水平有关，但首先取决于飞机自身的配置。技术条件足够的机型就能够做到盲降。

安德烈还表示，因为中国机场的设备普遍非常先进，俄航的飞机状况和飞行员资质也满足条件，那些极端天气情况下的起降操作都是符合各项规定的。另外，雾霾等糟糕天气并非一成不变，其间也会出现一些能见度变高的时刻，只要抓住这样的时刻，就可以安全降落。

责任编辑：霍宇昂