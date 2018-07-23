给中美贸易算笔账：算利润 到底谁拿得更多？

原标题：给中美贸易算笔账丨第三笔：算利润 到底谁拿得更多？

作为全球最大的发展中国家和最大的发达国家，中美贸易关系不仅影响两国自身的发展，还对全球经济发展产生重要影响。过去一段时间，美方多次以贸易失衡为由，挑起针对中国的贸易调查和不合理制裁，那么，贸易失衡的账到底该怎么算？

7月20日起，央视财经频道推出系列报道《给中美贸易算笔账》。今天，来算第三笔账，算利润：到底谁拿得更多？

在经济全球化的今天，美国公司的获利模式早已不是在本土生产、在全球销售这种简单的方式，像设计、零部件供应、营销等等环节，都可以成为他们获利的渠道。即使是美国一直声称“吃亏了的”货物贸易，也只是贸易顺差反映在中国、而更多的利润却被美国企业拿走了。

以苹果手机为例，苹果公司通过全球生产布局，将手机的组装和制造放在中国，降低了生产成本。中国企业承接了几乎全部苹果手机的制造，但其实从中获利却很有限。据估算，一台苹果10手机的生产成本为370美元，包括了韩国三星的显示屏、日本东芝的存储芯片，以及来自全球各地的零部件，在中国组装的成本仅占到370美元的3%-6%。

在苹果10手机的999美元的零售价中，美国企业通过设计、零部件供应、营销等环节，获得了绝大部分的利润。可是，当这样一台苹果手机从中国工厂运到美国时，所有的进口成本都算在了中国头上。此外，从中国出口到美国的货物中，有很多本身就是美资企业的产品。

清华大学中国经济社会数据研究中心主任 许宪春：根据统计数据来看，从2007年到2013年，中国的对外货物贸易逆差中有50%以上是由外商投资企业贡献的，在2011年曾经达到84%。2015年、2016年这个比重有所下降，但是仍然接近30%。所以整个中国对外货物贸易的顺差中不都是中国本土企业贡献的，有相当一部分是外商投资企业贡献的，包括美国在华投资企业贡献的。

在2016年，苹果公司在中国的营业收入为480亿美元，其中主要来自苹果手机的销售，但根据美国政府的贸易数据，在2016年，中国仅从美国进口了100万美元的智能手机。480亿美元的营业收入，对应的仅仅只是不到100万美元的进口数据。这样的数字背后，是美方贸易指标对中美两国企业在对方国家子公司的销售差额的明显忽视。

同样的事情，还发生在多个领域。2017年，美国通用汽车及合资企业全年在华销售突破400万辆，超过其在美国本土销量，中国已连续多年成为通用汽车在全球最大市场。

通用汽车在2017年财报还显示，2017年第三季度，中国销量占其集团总销量比重42.38%，增速达12.3%。而通用北美部门的汽车销售收入同比下降20.16%。

对外经贸大学中国世界贸易组织研究院院长 屠新泉：经济全球化的这种形势没有被美国政府充分认识到或者是被它故意忽略了。按照中国商务部的统计，美国企业在中国的销售也将近六千亿美元，这个数字实际上就已经超过了中国企业对美国的出口额。如果我们把这个美国企业对华销售作为一个数字，然后把中国企业对美国销售作为一个数字，这两个一比较的话，实际上美国企业是有一千多亿美元的一个顺差。

中国商务部数据显示：2017年，美国在华新设外商投资企业1385家，同比增长8.7%。今年一季度，美国在华新设外商投资企业355家，同比增长43.7%，美国经济分析局数据显示，美资企业在华销售额增速在继续跑赢全球水平。美资企业来华积极性如此之高，最重要的原因，无疑就是获利丰厚。

对外经贸大学中国世界贸易组织研究院院长 屠新泉：比如说像最近我们可能看到过一个数字，就是说因为美国的减税，所以苹果公司把在海外留存的三千亿美元的利润汇回到美国国内去了，其实美国的企业在海外的投资是创造了巨额的利润。

清华大学中国经济社会数据研究中心主任 许宪春：所以不能光从货物贸易顺差角度来看中美贸易不平衡问题。还要看到外商投资企业获得的利润，这种利润增加美国的国民总收入，增加美国的国民财富。

核算：贸易顺差反映在中国 而美国企业拿走了更多利润

统计显示，2016年，中国货物贸易顺差的59%来自外资企业，而美国在华企业获得大量利润并没有反映到美方的贸易数据中，加上中国在生产链条中承担的角色，结论很明显：贸易顺差反映在中国，而美国企业拿走了更多利润。

责任编辑：张迪