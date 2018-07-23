北京今夜起将迎“台风雨” 平均大雨局地暴雨

中国天气网讯 受台风“安比”外围云系影响，北京今天（23日）夜间到明天夜间将迎强降水，平均累计雨量可达大雨量级，西部、北部山前及东部、南部有暴雨。

今年第10号台风“安比”已于昨天中午前后在上海崇明岛沿海登陆。预计“安比”减弱后的低压系统外围云系将于7月23日夜间至24日影响京津冀地区。北京地区的主要降雨时段出现在23日后半夜到24日夜间，过程伴有雷电和局地短时强降水，预计北京平均累计降雨量可达大雨量级，西部、北部山前及东部、南部有暴雨。

一般来讲，台风登陆后，受到粗糙不平的地面摩擦影响，风力便大大减小，中心气压迅速升高，强度减弱。“安比”到达北京后其风力明显减弱，因此本次降雨也是受到台风登陆减弱后的低压外围云系影响，其强度与台风直接登陆南方沿海城市时带来的狂风暴雨不可同日而语。历史上也没有发生过台风直击北京的情况。

同时，“安比”带给北京的降雨量大小和移动路径关系密切，如果路径靠近北京，如上图红色箭头所示，北京就容易出现较强降雨。但如果稍稍偏东或偏南一点（如上图绿色箭头所示），北京的降雨量就会大打折扣，甚至于没有降雨，比如2005年的“麦莎”。

台风路径预报是世界性难题，存在一定的偏差，因此对某一地点的降水量预报也会存在较大的不确定性，需密切关注临近天气预报。

北京市气象06时发布天气预报：今天白天多云间阴，有分散性雷阵雨，东风二三级，最高气温32℃；夜间多云转阴有小到中雨（东南部有大雨），东风二三级转北风四级左右，最低气温25℃。

受前期持续降水影响，目前本市山区土壤趋于饱和，山区强降雨可能诱发中小河流洪水、山洪及泥石流、滑坡、崩塌等地质灾害；请尽量不要前往山区危险地带、河道、地质灾害隐患区域活动。

责任编辑：张建利