连发9篇解读文章 中央巡视新出现“两个维护”

原标题：连发9篇解读文章，十九大后首轮中央巡视有什么“看点”

撰文 | 董鑫 周宇

昨天（22日），中央纪委开始公布十九大后首轮中央巡视的反馈情况。

目前，14个地方的反馈意见已经全部公开完毕，包括河北、山西、辽宁、黑龙江、江苏、福建、山东、河南、湖南、广东、海南、四川、贵州、宁夏以及涉及到的沈阳等10个副省级城市。

另外16个单位暂未公布巡视反馈结果。

从昨天下午6点半开始，中纪委官方微信公众号及官方网站开始公布反馈结果的同时，连发了9篇解读文章，此举可谓“前所未有”。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）带您看下，本次中央纪委巡视反馈中的各个亮点。

新出现的“两个维护”

巡视的本质是政治巡视，坚决维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导，是政治巡视的根本政治任务。

首轮中央巡视就把发现被巡视党组织在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神方面存在的问题作为重点。

这也是第一次把“两个维护”作为新时代巡视工作根本政治任务。

然而情况显示，首批反馈的14个被巡视地区普遍存在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不到位、落实中央重大决策部署不够到位等问题。

根据各省区的重点工作，具体情况表述略有不同，举几个例子：

黑龙江省

对习近平总书记关于黑龙江工作重要指示精神学习领会、研究分析不够深，在创新发展思路、培育新增长领域等方面措施不够有力，落实脱贫攻坚等中央重大部署不够到位。

四川省

落实打好脱贫攻坚战、建设长江上游生态屏障等中央有关重大决策部署不够到位。

辽宁省

落实总书记关于辽宁工作重要指示精神不到位，思想不够解放，关键领域改革滞后。

湖南省

有的领导干部仍走大拆大建搞大项目的老路，有的解决征地拆迁、环境污染等问题不力。

福建省

对中央赋予的一些先行先试政策统筹谋划不够，推进落实不够到位。

又被提及的“辽宁贿选”

说完新问题，我们来看看老问题。

对比十八届中央巡视对各个省份反馈的问题来看，违规选人用人问题“涛声依旧”。

以河南为例。

十八届中央第三轮巡视反馈指出，“买官卖官问题突出，跑官要官、拉票贿选问题一度也比较严重，干部带病提拔问题时有发生”；

十八届中央第十轮巡视“回头看”反馈指出，“选人用人问题反映集中，存在带病提拔、说情打招呼的问题”；

十九届中央第一轮巡视反馈指出，“选人用人问题比较突出，干部选人规矩、程序和标准意识不强。”

特别点出的是，巡视发现，辽宁省“跑官要官、买官卖官仍有市场”，分别发生在2011年和2013年的辽宁贿选案，依然出现在了此次巡视反馈情况中。

反馈指出辽宁省“消除薄熙来、王珉恶劣影响不彻底，有的党员干部对系统性拉票贿选案思想认识不深刻，修复政治生态任务还很重”。

前不久召开的全国组织工作会议明确了新时代党的组织路线：

全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，以组织体系建设为重点，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，为坚持和加强党的全面领导、坚持和发展中国特色社会主义提供坚强组织保证。

然而本轮巡视发现选人用人问题，显然不符合新时代党的组织路线。

再看几个例子。

山东省

选人用人上存在跑官要官、裙带关系问题。

湖南省

组织建设不够扎实，有的“带病提拔”、档案造假，有的基层党组织软弱涣散。

黑龙江省

选人用人问题反映较多，整治买官卖官、“带病提拔”问题不够有力，基层党组织建设仍然薄弱。

江苏省

选人用人和基层党组织建设问题较多，执行干部选任程序不够规范。

五年没有整改完的“三超两乱”

发现问题就要整改。

在本轮巡视中，中央巡视组把十八届巡视整改情况作为巡视监督重点，对照巡视报告、反馈意见以及被巡视党组织整改报告，有重点地监督检查，看巡视发现的问题是否整改到位，有没有报假账、做表面文章。

这是巡视组第一次集中对上一届巡视整改情况开展监督检查。

然而，巡视反馈显示，14个被巡视地区党组织皆被指出对上届中央巡视整改不到位。

以河南、辽宁、山东、湖南四省为例，它们在四年之内接受过三次中央巡视。

河南：对上次巡视整改不够重视，部分问题搞选择性整改；

辽宁：落实中央巡视整改要求不到位；

山东：巡视整改存在做表面文章现象；

湖南：对十八届中央巡视发现的“三超两乱”等问题落实不够到位。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）发现，这个表述首次在巡视组反馈报告中亮相，还是在2014年11月，而湖南省表态要严查“三超两乱”问题，至少能追溯到2013年。解释一下，所谓“三超两乱”，主要是指一些地方和部门存在的超编制限额进人、超职数超规格配备领导干部、超范围分设党政职务、随意按年龄划线乱调整配备干部、违反规定程序乱进人等。

2013年7月，湖南省纪委、湖南省委组织部等6部门联合下发《关于印发<全省干部人事和机构编制领域突出问题专项治理工作方案>的通知》，针对“三超两乱”问题开展为期一年半的集中整治。

谁来监督整改？

上一次整改不到位，这一次的整改谁来监督？

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，在中央巡视组向各地方、单位党组织反馈巡视情况时有这样一个表述：

纪检机关和组织部门要加强整改落实日常监督，用好问责武器，对整改不力、敷衍整改、虚假整改的严肃追责问责。

而十八届中央在反馈巡视情况时，类似的表述为：

对巡视整改情况，要以适当形式向社会公开，接受干部群众监督，中央巡视工作领导小组办公室将适时组织开展监督检查。

这意味着，十九届中央将督促巡视整改的任务，由中央巡视组划入各级纪检监察机构和组织部门。

自国家监察体制改革以来，各级纪检监察机关探索执纪监督和执纪审查部门分设，纷纷成立了监督检查室。监督检查室的工作之一，就是对巡视发现问题的整改情况进行督促。

还有一个重要变化。

中央纪委国家监委网站公布的巡视反馈情况显示，中央巡视工作领导小组副组长和成员分赴各被巡视地方和单位，主持召开了向其党组织负责人的反馈会议，出席了向其领导班子反馈常规巡视情况会议，对他们抓好巡视整改工作提出了要求。

目前公布的中央巡视工作领导小组成员和对应的省区分别是：

杨晓超：山西、辽宁、黑龙江、河北；

姜信治：江苏、山东

王鸿津：湖南、福建、河南、四川、贵州、宁夏、广东、海南

而在十八届中央第一轮巡视中，巡视反馈会只是部分有中央巡视工作领导小组成员、办公室主任参加。

这是第一次所有巡视反馈会议均有中央巡视工作领导小组副组长或成员出席，并对抓好巡视整改工作提出要求。中央纪委表示，这体现了对做好巡视整改的愈加重视。

被点名的“老虎”

巡视反馈中，有几位“老虎”被专门点名。

周永康

中央第四巡视组向四川省委反馈巡视情况时提出，在彻底肃清周永康恶劣影响上持续下功夫，持续深化构建良好党内政治生态。

薄熙来、王珉

中央第六巡视组向辽宁省委反馈巡视情况时指出，严明党的政治纪律和政治规矩，彻底消除薄熙来、王珉恶劣影响，旗帜鲜明批驳错误言论。

“田韩”“隋韩盖”

“田韩”指担任过黑龙江省长的田凤山以及担任过黑龙江省政协主席的韩桂芝。“隋韩盖”指黑龙江省人大常委会原副主任隋凤富、黑龙江省委原常委韩学键、黑龙江省人大常委会原副主任盖如垠。

中央第六巡视组向黑龙江省委反馈巡视情况时提出深刻汲取“田韩”“隋韩盖”等案件教训，深化运用“四种形态”，抓早抓小，强化对“一把手”尤其是县委书记的监督管理。

杨卫泽、季建业

中央第七巡视组向江苏省委反馈巡视情况时指出，省会城市南京政治站位不够高，消除“杨卫泽、季建业”恶劣影响不及时不彻底。

李嘉、万庆良

中央第十二巡视组向广东省委反馈巡视情况时指出，要严明党的政治纪律和政治规矩，坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响。

周本顺

中央第十五巡视组向河北省委反馈巡视情况时指出，要严肃党内政治生活，全面深入肃清周本顺等人恶劣影响，进一步清除“官本位”等文化的影响，着力构建亲清新型政商关系。

当然，“老虎”不会仅限于这几位。

存量腐败还未收手，新增腐败又已冒头。比如，贵州省“项目建设等重点领域存在腐败风险”；广东省“工程建设、国土资源、国企国资等重点领域腐败问题较多”；海南省“土地开发、金融信贷等领域腐败问题较多”。

有一句话，是每个地方的通报都有的。

中央巡视组在对以上14个省区和10个副省级城市巡视过程中，还收到反映一些领导干部的问题线索，已按规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

其实，在十九届中央首轮巡视进驻各地期间，多个被巡视单位有共计数十名厅级及以上级别干部被通报接受审查调查。

其中，还包含两名省部级干部。

在中央第四巡视组进驻四川和贵州期间，贵州省委原常委、副省长王晓光和贵州省原副省长蒲波，分别在4月1日和5月4日落马。

政知见（微信ID：bqzhegnzhiju）坐等巡视后续。

责任编辑：吴金明