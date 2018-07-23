港媒：台独逼迫蔡英文摊牌 年底前台海不会平静

原标题：台独逼迫蔡英文摊牌 年底前台海不会太平静

据香港中评网7月23日报道，距离台湾11月24日“九合一”地方选举只剩4个月，民调低迷的蔡英文向“独派”取暖迹象日益明显，“独派”也大动作逼迫蔡摊牌。

蔡当局7月进行“内阁”局部改组，表面上看虽只是换上几位新“阁员”，却有“赖“内阁”战斗化”意味。从几点可以观察，一，宣称要将故宫台湾化；二，针对中国国民党产三中案起诉马英九；三，“不当党产处理委员会”扬言半年内将“中影”、“中广”充公；四，“促进转型正义委员会”宣布将锁定五大政治案件追真相，以及处理中正纪念堂转型；五，“教育部”加速处理台湾大学校长案，“拔管”势在必得。

蔡英文21日在新竹出席活动时公开宣示，“2018地方选举，有个特殊意义，它将会是抗战胜利后台湾历史上，第一场没有国民党党产大力介入的选举。”

蔡英文资料图 图片来自台媒

蔡的这句话，连同蔡当局的作为已经告白，蔡政府正全面进行“去中”、“打击国民党”、“去蒋”等政治工程，以此来操作年底选举。“独派”也步步进逼，要求蔡当局表态，最明显的就是7月21日“独派”青年到台北市中正纪念堂泼红漆，染红全台最大的蒋介石像的摊牌之举。

现在台湾有三股“独派”力量给蔡英文很大压力，第一是陈水扁。“独派”大老辜宽敏非常鄙视扁，日前在北社晚会上受访批评他已过时了，蔡英文不会特赦他，还嘲讽扁每天在写“勇哥物语”很没格。但扁在高雄还是有影响力，他支持民进党提名的陈其迈选市长，还支持若干市议员参选人，日日发声对蔡英文说三道四，蔡还是有所忌惮。

陈水扁月初声称，“年底选举将筹组‘台独’组织‘一边一国连线’，预计提名至少100位，目标当选80位以上。”铁杆独要在台湾拿10%多选票不难，扁的操作在多席次的“民代”选举，不是没有成功的可能。

第二股力量是“独派”发起，体育界人士领衔的“2020东京奥运台湾正名公投”。8月底连署截止日将近，28万份门槛迄今只拿到10万份，到处找绿营人帮忙，若干“独派”大老都有投入，施加的压力很大。陈水扁就很卖力的在脸书帮忙鼓吹。

值得注意的是，日前民进党高雄市议会党团集体站出来，出席记者会支持“2020东京奥运台湾正名公投”，这等于是用民进党的力量来支持正名公投了。

第三股力量是声称2019年4月6日要举行“独立公投”的“喜乐岛联盟。”这组识台面上虽没有民进党公职，但因主导者郭倍宏是民视董事长，手握媒体，能量不容小觑。虽然民进党并未同意修“公民投票法”将主权、领土纳入公投项目，仍挡不住“喜乐岛”的大动作，后续还有发展。

蔡英文目前的问题在于，一，她政绩低迷，需要“独派”的10%多选票打底，就像民进党台北市长参选人姚文智，民调落后于柯文哲、丁守中，也只能拥抱“独派”。第二，“独派”掌握蔡英文弱点，趁此机会进逼，要她加速在政策上“去中”、“去蒋”。

蔡英文与“独派”大方向上一致，纵然蔡不会那么冲，但“独派”会逼她加码，她挡不住。因此可以预期，在11月底选前，类似到中正纪念堂泼红漆等事还会层出不穷，因“独派”仗着蔡当局反正也不敢办他们。7月21日桃园地院审228慈湖蒋介石陵寝泼漆案时，被告10名“独派”青年的辩护律师竟然主张，“‘中华民国’没有统治台湾的正当性所以也没有审判权”。

“独派”急躁有个没说的理由是，蔡当局的完全执政未必能延续下去，2020改选之后，民进党有可能失去政权，即使蔡英文能连任，民进党在“立法院”也未必能过半，现在只剩下2年不到的时间。“喜乐岛联盟”把公投日订在2019年4月6日，也是有选举考量。

牵动两岸关系因素很复杂，台湾稳定度、美台关系、美中关系，现在美国又把“朝鲜牌”拉进来，益发使得全局牵一发动全身。蔡英文8月出访又将使三方关系出现新变数，再加上赖清德领导的团队政治动作不断，年底前台海不会太平静。

责任编辑：吴金明