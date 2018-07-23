雷政富第三次提请减刑 曾遭同级官员当庭举报漏罪

原标题：被18岁情妇敲诈官员提请减刑 同级官员曾举报其漏罪

法制晚报·看法新闻（记者 董振杰）说起近年被人偷拍的官员，不少人都忘不了其中“最有名”的一个，他就是重庆市北碚区原区委书记雷政富。近日，雷政富的第三次减刑公示被公布出来之后，这个当年被18岁情妇偷拍性爱视频的官员遭到敲诈一事，时隔数年仍然引发大量媒体关注。

雷政富再次申请减刑 18岁情妇被判缓刑

2018年7月10日，重庆法院公众服务网发布《关于罪犯雷政富等2人减刑、假释案件的公示》。这是雷政富被第三次报请减刑，幅度为9个月。2015年11月11日，狱方以雷政富能认罪悔罪、有悔改表现、获3次记功行政奖励等理由，提请减刑1年。最终，对雷政富减去有期徒刑10个月。2017年12月26日，因赃款未退清，雷政富的第二次申请被裁定不予减刑。第三次减刑公示之后，是否能够获得减刑官方目前尚未公布。

不少人仍然记得这个当年引发众多关注的落马官员。2012年11月，一段重庆市北碚区区委书记的12秒不雅视频在互联网疯传，60多个小时后，重庆市纪委通报，不雅视频中的男性确为北碚区区委书记雷政富，对雷政富作出免职处理并对其立案调查。

这个不雅视频的男主角最终被认定受贿316万元，2013年6月雷政富被重庆一中院判处有期徒刑13年，剥夺政治权利3年，并处没收个人财产30万元，追缴受贿赃款上缴国库。根据中国裁判文书网公布的消息，雷政富的刑期从2013年2月1日至2026年1月31日止。

雷政富入狱服刑之前，艳照门女主角赵红霞已经被判缓刑。经审理查明，2008年初，时年18岁的赵红霞通过群发短信方式联系上时任重庆市北碚区区长的雷政富，偷拍了与雷的不雅视频并交给肖烨。此后赵红霞与雷政富在宾馆发生性行为时，被肖烨等人设局捉奸。两天后，肖烨以借款为名向雷政富索要300万元，肖烨收款后部分用于购买房产，并给赵红霞4万元。2008年年底，肖烨等人以同样方式拍摄谭琳玲与时任重庆市地产集团董事长周天云的不雅视频。之后肖烨以借款为名向周天云索要了200万元。

2013年6月28日，主犯肖烨获刑10年，从犯赵红霞、谭琳玲等3人被判缓刑。

雷政富被称“城建书记” 老板认为他“好色”

雷政富的艳照门事件被爆出后，多家媒体进行跟进报道。据《北京青年报》的调查，雷政富18岁成为民办教师，同年到长寿师范学校学习，毕业后顺利进入长寿县文教局成为一名机关干部。走入仕途的雷政富一帆风顺，几乎每三四年就能迈上一个新台阶。1985年底，27岁的雷政富调入长寿县委办公室成为领导秘书。4年后就跃升至长寿县委常委、宣传部长。

曾与雷政富有过接触的官员称他工作能力强，敢拍板做事。此后的雷政富似乎找到了官场升迁的诀窍：从1995年他离开长寿县，在15年的时间里先后到江津、垫江、九龙坡、北碚等地担任市县负责人。从副市长、副书记、书记一直干到北碚区区长（正厅级），时年49岁。

记者在重庆对雷政富这些工作过的地方进行走访，当地群众对其评价大多毁誉参半。雷政富出事后，很多网友对其相貌进行嘲讽，但当地人看来，电视新闻上经常出现的雷政富，与其他同台就座的领导相比显得更加“憨厚”。但雷的另一种形象也在当地悄然流传。比如在垫江的老板中间都有一个说法，“雷书记好色”。“凡能接触到他的人都知道雷书记的这个爱好，这都是在私下的酒桌饭局、宴请招待中的观察。”垫江本地的一位经理这样告诉记者。

垫江和北碚是雷政富担任过县市一把手的地方。热衷搞城建是这两个地方公众对他任职期间的最深印象。

据重庆市工商行政管理局公众信息网显示，雷政富的弟弟雷政奎是重庆奎龙建筑工程有限公司的法定代表人。该公司的注册地位于重庆市垫江县人民西路85号，但记者实地勘察却发现这里并没有什么公司。 2002年12月至2006年12月，雷政富任垫江县委书记期间。垫江县先后建设的桂东大道、桂西大道、迎宾大道、渝东商业城、县医院职工宿舍等土石方都由其弟雷政奎承包。此外，垫江县的路灯、绿化等工程也全部由雷政奎承揽。

按照媒体的报道，雷政富任垫江“一把手”期间，他的弟弟雷政奎包揽工程，甚至采用低价竞标、后期高额虚报工程量的方式，几乎垄断了所有工程。

到任北碚区后，雷政富在垫江的市政建设能力同样得到体现。北碚新城建设成为工作的重中之重。雷政富曾要求当地建设一个竹文化博物馆，记者查阅资料获悉，这个已经建成的博物馆面积13000平方米，定位于面向全球，进行竹文化、竹科技、竹产业的展览展示、科普研发、技术培训，还兼营影视文化传播等业务。但雷政富落马时成为当地的一个老年活动中心。

坊间流传雷政富的性爱视频总共为12秒，而据《北京青年报》的报道，雷政富在2007年农历大年初一被人录下了那段视频，从雷进宾馆开始录，一共录了80分钟，其中性爱镜头为36秒。

色诱敲诈案牵涉21名党员干部 雷曾遭同级官员当庭举报

据重庆市官方2013年5月7日公布的消息称，该市涉及不雅视频案的党员干部包括雷政富在内共有21人。中共重庆市纪委已对这21名违纪党员干部作出处理。

据媒体报道，一审判决后，雷政富上诉被驳回。他的妻子聂玉荣则表示，“以后在申诉和上访的路上，多了我们一家人。”

令人没想到的是，雷政富后来又遭到了同级官员的当庭举报。2016年7月31日，四川合江县委原书记李波涉嫌受贿一案在泸州中院开庭审理。在庭审现场，李波举报称，证人罗某曾长期在重庆市从事建筑工程和房地产开发，2013年因涉雷政富案而接受调查，但重庆有关部门向罗某调查时，罗隐瞒了向雷政富行贿几套门面房的事实。李波还向法庭提供了线索，认为雷政富案涉嫌漏罪。公诉人在庭审中称，雷政富是否收受了这几套门面房，有待于司法机关的调查结果。

正是由于李波的举报，雷政富后来委托辩护人发布声明，雷政富一方表态，他并不认识罗某，也不存在收受罗某财物的事实，且从无任何部门向雷政富调查其“涉嫌收受罗某门面房”的情况。

爆料人朱瑞峰被人发帖辱骂 打赢名誉权官司

近日，记者在中国裁判文书网看到了去年年底公布的一份民事判决书，判决书的原告名叫朱瑞峰，也就是雷政富事件的爆料人，被告叫做汪海洋，家住河南省开封市。

原告朱瑞峰诉称：2012年11月20日16时41分，人民监督网刊发了自己采访调查的报道“重庆市北碚区委书记雷政富与少女淫乱不雅视频”。“雷冠希”书记一时成为互联网上焦点，60多个小时后的11月23日，重庆市委研究决定，免去雷政富北碚区区委书记职务，并对其立案调查。至此，重庆市北碚区委书记雷政富被双规，原告创下了舆论监督66小时撂倒厅级高官的新记录，在原告和众多媒体人及网友的共同努力下，涉及不雅视频的重庆二十一名厅级以上官员被免职。

而被告汪海洋为了网络上炒作热点事件，出出名，用中原网-中原论坛用户名“汪海洋”，两次炮制发布贴文“雷政富淫乱视频事件爆料人朱瑞峰骗子嘴脸”，为了增加点击量被告多次顶帖用“网络大骗子”、“披着反腐外衣的流氓”等标题吸引网友眼球。帖文中被告还公布了原告的户籍信息、家庭住址、电话号码、身份证号，散布原告隐私，并对原告进行人身攻击、诽谤、侮辱、谩骂、诋毁名誉。

法院经审理认为：公民享有名誉权，公民的人格尊严受法律保护，禁止用侮辱、诽谤等方式损害公民的名誉。被告在开放性的网络论坛中发表了题为“雷政富淫乱视频事件爆料人、朱瑞峰骗子嘴脸”的帖文，文中使用了骗子嘴脸、作风糜烂、道德败坏、包养情人等对原告的人身攻击性文字，有损于原告的名誉，被告提供的证据亦不能证明其帖文内容基本真实，故应当认定被告的行为侵犯了原告的名誉权，应当承担相应的责任。

最终法院判决被告汪海洋要连续60日公开在《中国青年报》刊登赔礼道歉公告。根据被告的过错程度、侵权行为的具体情节、侵权行为的影响范围及后果，法院判决的赔偿数额为2万元。

此后汪海洋不服判决上诉至北京市二中院，二中院判决驳回上诉，维持原判。

责任编辑：余鹏飞