新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

美方发出最新疯狂威胁 外交部两句话回应超给力

美方发出最新疯狂威胁 外交部两句话回应超给力
2018年07月24日 06:37 人民网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：美方发出最新疯狂威胁，外交部两句话回应超给力

　　在7月23日外交部例行记者会上，有记者问：美国威胁将对5000多亿美元的中国进口商品征收关税。中方对此有何回应？

　　耿爽：对于美方执意挑起贸易战，中方“不愿打、不怕打、必要时不得不打”的立场非常坚定、明确。此前中方已经多次阐释，在此我不再展开。

　　我只讲两句话：

　　第一，中国不是吓大的，中方有能力、有信心维护中国人民的利益。

　　第二，我们奉劝美方保持冷静，通过理性的态度来处理和解决有关问题。

责任编辑：桂强

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区