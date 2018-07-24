原标题：美方发出最新疯狂威胁，外交部两句话回应超给力！
在7月23日外交部例行记者会上，有记者问：美国威胁将对5000多亿美元的中国进口商品征收关税。中方对此有何回应？
耿爽：对于美方执意挑起贸易战，中方“不愿打、不怕打、必要时不得不打”的立场非常坚定、明确。此前中方已经多次阐释，在此我不再展开。
我只讲两句话：
第一，中国不是吓大的，中方有能力、有信心维护中国人民的利益。
第二，我们奉劝美方保持冷静，通过理性的态度来处理和解决有关问题。
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