“大限”将至 留给这几家美国公司的时间真不多了

原标题：锐参考 | “大限”将至！留给这几家美国公司的时间，真的不多了……

参考消息网7月23日报道（文/杜薇）一场持续了两个多月的“改名”纷扰，终于要见分晓了。

想必锐参考的读者都还记得，今年4月底，中国方面曾致函44家外国航空公司，要求纠正其官网相关内容中对中国台湾、香港及澳门等地区的错误标注。

随后接到通知的绝大多数航空公司纷纷作出反应，对作为国际社会共识的一个中国原则表示尊重和遵循。

而7月13日，中国民航局负责人更在新闻发布会上通报，错误标注中国台湾和港澳地区的外国航空公司中，已有38家完成整改，剩余6家由于技术原因等仍在申请延期整改。

通报中说，最后延期整改时间为7月25日，民航局将继续密切关注并敦促剩余6家公司按期完成整改。

中国民航局7月13日发布会现场（图片源自民航局官网）

转眼间，距离7月25日这一“最后期限”，仅剩2天的时间。

对于尚未做出决定的几家航空公司而言，未来的40多个小时，将倍感煎熬。

而对部分岛内绿媒和一心要把事情搞大的“台独”分子而言，40多个小时之后的结局，既难猜，也不难猜。

各国航空公司纷纷“改名”，绿媒“哀嚎”一片

两个多月来，对于各大航空公司的“改名”进度，台媒可谓“看在眼，急在心”：

接到通知后，将“台湾”改标“中国台湾”的外国航空公司正越来越多，例如英、法、德等国航空公司第一时间就采取了行动，而此前一度“不为所动”的印度航空公司，也在短时间内迅速做出了调整……

而其中印航颇具戏剧性的态度转折，更是令台媒落差不小。

据台湾“中央社”6月27日报道，谈及印航是否要“改称”时，此前曾有印度学者放狠话“印度航空企业没有理由纠正台湾标识”，而印航也在相关回应中态度暧昧地表示“由印外交部决定”。

这一表态，也让一时忘形的绿媒将“坚持不改”的重任寄托在了印度身上。

但事情的走向却很快反转——

本月初，印航还是赶在延期前的最后期限内修改了标注。

从印航的官网可以看到，“台湾”标识已被移除，改称“中华台北”。

“印航不再将台湾在其网站上列为一个‘独立地区’。”《今日印度》4日报道说，继新加坡、日本及加拿大等国的航空公司改变标注之后，印度跟随了它们的脚步。

印度方面这一突如其来的转变，无疑让岛内某些人感到失望。

据台湾“中央社”5日报道，台“驻印度代表处”表示，对印度航空更改台湾名称感到“非常失望”，并要求立刻在官网上恢复台湾的名称。

而绿媒的反应更为强烈，在一篇题为“印航把台湾改成‘中华台北’，就在印度总理两度与中国领导人会面之后”的报道中，台媒“关键评论网”将印航改名与印度近期与中国修好联系了起来。

此外，台湾《自由时报》还不甘心地辩称印航更名与“一中政策”无关；台湾立场新闻更将印度航空遵国际惯例改称的做法酸为“向大陆‘跪低’”。

绿媒还想带节奏？岛内民众心里早就有数了

事实上，最近让岛内某些人颇为不爽的，还有另外一件和飞机有关的闹剧。

近日，西太平洋小国帕劳宣布停飞大陆航线。

消息传开后，很快被别有用心的一些岛内媒体大肆炒作，称该公司此举系因帕劳政府不愿与台湾“断交”、得罪大陆，该公司业务因此受到牵连。

但这番“自嗨”，很快就被帕劳太平洋航空公司董事长邱宏照（台湾人）“打脸”。他向媒体澄清，停飞大陆完全是出于商业考量，并无政治意图。

邱宏照（图片源自台媒）

邱宏照说，在帕劳主打大陆游客的旅游生意本来很不错，但在蔡英文否认“九二共识”后，情况完全变了。而两岸关系的紧绷，进一步连累帕劳旅游业，让当地赖以生存的旅游服务生意难以为继。

邱宏照还明确表示，支持一个中国，反对“台独”。

而正如邱宏照坦然喊出支持一个中国的心声，更多眼明心亮的岛内民众也已经看透一切：

与社交媒体上台湾网友的评论相呼应的，还有来自台湾“联合新闻网”的一项调查结果。

在这项6月底发起的调查中，“联合新闻网”向读者提问道：“如果你发现航空公司用的是中国台湾，还会订票或搭乘吗？”

结果显示，近6000张投票中，七成多台网友选择了“会搭乘”，仅有不到三成网友选择了“不会搭乘”这样的选项。

“联合新闻网”调查截图

逃避、沉默、焦虑、不安，这几家美国公司还在等什么？

距离7月25日的“最后期限”，还有两天。达美航空、联合航空和美国航空公司，依然在沉默。

想必大家都还记得上月初英国《金融时报》的“爆料”：美国航空公司本身愿意在一段时间后遵守中国的要求，但特朗普政府似乎有意在这个问题上与中国对抗，而不管航空公司的看法。

《金融时报》网站报道截图

直到两天前，上述三家公司与美国政府的“沟通”，仍然“没有结束”。

据台湾《旺报》报道称，达美航空21日表示，正在审查中国民航局的要求，持续与美国政府保持密切磋商。美国航空发言人吉尔森也表示，正就此事与美国政府磋商中。联合航空则未回复询问邮件。

《旺报》报道截图

事实上，在这些航空公司看似逃避和沉默的回应中，还隐藏着不安和焦虑。

“美国航空公司可能因此失去乘客。”早在一个月前，美国彭博社就在报道中不无担忧地推测，随着最后期限的逼近，美国几家航空公司可能会因此失去一定数量的大陆乘客。

文章还援引一家新加坡运输研究公司高层的话表示，由于美国业者的大陆航线多于大陆对美国的航线，一旦冒犯大陆，美国可能会承受较大损失。

彭博社报道截图

就在7月19日的外交部例行记者会上，发言人华春莹再次应询重申，中方的立场非常清楚，外国企业在中国的经营活动应当尊重中国的主权和领土完整，遵守中国法律法规，就如同中国企业在国外经营也要遵守当地法律法规一样。

“更何况，一个中国是基本事实，也是国际共识。”华春莹说。

华春莹

而“大限将至”的关键时刻，台湾海峡上演的一幕更显意味深长：

台当局防务部门消息人士指出，在20日、21日两天间，解放军海军舰艇突然大举由台湾海峡南下，高速通过台湾海峡的舰艇总数有近50艘。

据台媒此前报道，此次演习通知设置的禁航区面积非常大，“相当于台湾的面积”。

按照香港中评社的说法，此次演习的规模大、规格高，堪称“特别”。

责任编辑：余鹏飞