多名日本民众穿中国军装扮演解放军 网友：精中？

原标题：日本民众扮演起了解放军 网友：精中？
[观察者网 视频/邢嘉妮]当地时间7月21日，在某日本军品仿制商店的号召下，多名日本民众在千叶县某训练基地，穿起了中国军装争相拍照留念。
两个月前，某日本军品仿制商店在网上发起“沙场练兵”的活动，据称是面向日本民众举行的一次军事cosplay。上周六，活动在日本的千叶县千叶市顺利举行，参加民众多为对中国武器有兴趣的日本男性。
扮演的不仅有中国的海军陆军空军，还有中国警察。
由于此次反响不错，主办方表示，将在下半年的11月3日举行第二次活动。
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