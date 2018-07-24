美超级高铁进军贵州 媒体：下一个“巴铁”骗局？

原标题：超级高铁进军贵州，科技日报：会不会是下一个“巴铁”骗局？

“真空管道超级高铁研发产业园项目”签约仪式现场。中新网 图

科技日报7月24日消息，近日，美国超级高铁公司Hyperloop Transportation Technologies（HTT）与贵州省铜仁市举行“真空管道超级高铁研发产业园项目”签约仪式。双方将按照1∶1出资、各占50%股权组建合资公司，在铜仁市建设一条10公里长的超级高铁线路。同时，双方将共同推进建设一个500—1000亩的超级高铁产业配套园区。

被称为“高铁大国”的中国，为何要引进美国超级高铁，中国人造不出超级高铁吗？这一事件迅速引发国际国内热议。

超级高铁会不会是下一个“巴铁”骗局？这是网友问得最多的一句话。铜仁市相关人士表示，引进这一项目的初衷很简单：作为欠发达地区，希望通过招商引资来提高铜仁知名度，同时，对当地的旅游业起到促进作用。而HTT也向媒体透露，他们看重的是贵州省的政策优势和铜仁市的特殊地形。这一拍即合的招商项目若成功下线，将会对交通出行有质的变革，极大地冲击现有的交通系统，颠覆现有的生活和思维方式。

然而为何业内外充斥着各式声音？

与现有高铁网络并不兼容

HTT公司负责人介绍，超级高铁是一种以“真空钢管运输”为理论核心，采用磁悬浮+低真空模式的交通工具，具有超高速、高安全、低能耗、噪声小、污染小等特点。因其胶囊形外表，被称为胶囊高铁，也称飞行铁路、飞速铁路（简称“飞铁”）。“真空管道运输”的想法最初是由机械工程师达里尔·奥斯特在上世纪90年代提出来的，1997年他获得这项技术的专利。世界上第一个商业超级高铁将于2020年在阿联酋的阿布扎比运行，速度可达1200公里/时，这条铁路长10公里，未来将扩展至沙特的利雅得，全长1000公里。

所谓超级高铁，其实称为真空管道飞行器更为准确。贵州该项目负责人、铜仁市工业和信息化委员会副主任周复宗曾表示：“很多人认为中国高铁在全世界都很牛了，为什么还要做这个项目呢？超级高铁和我们通常理解的高铁是不一样的，是完全不同的技术，通常的高铁是有轨道的，靠电力驱动，在正常的大气压下运行。但是真空管道超级高铁不是这种原理，它是在真空环境下用磁悬浮的技术来驱动列车行进。

有业内人士认为，超级高铁要比现有的高铁好得多。超级高铁成本更低，首先不需要大费周章地修轨道。而且真空管道运输的造价便宜，只有高速公路的1/4，高铁的1/2。这样的管道或许还可以“附着”到既存的高速铁路架桥上，以节省路线资源与基础设施搭建成本。

但还有一部分专家持反对意见。因为超级高铁的运量非常小，仅适合少数人。且目前磁悬浮列车在实际运行中还存在许多无法克服的障碍，更不用说建立在悬浮技术基础上的真空运输了。

“贵州与HTT合作，是舍近求远。”业内不愿具名的专家向科技日报记者表达了担心，技术上，HTT还很不成熟，目前只做到了437米的最大移动距离，而且加速段只有300米，XP-1号原型车达到了最高速度310公里/小时。作为对比，中国的高铁技术非常成熟，安全性好。最大时速早在数年前就已经超过了600公里，只是因为商业经济因素的考量，把速度降至350公里。而且HTT的真空管道与现有的高铁网络不兼容，这使其10公里的轨道只会成为孤零零的存在，无法融入中国现有的铁路系统。

不会影响中国高铁前行

2008年8月1日，中国第一条高速铁路京津城际列车开通运营。经过短短数年发展，我国已拥有世界上最大规模的高铁网络，搭建了世界先进的高速铁路动车组技术平台，并形成了“四横四纵”的高铁网络。

上海交通大学科学史与科学文化研究院副研究员黄庆桥表示，现如今，中国高铁不仅在国内蓬勃发展，而且已经走向世界，成为中国制造的靓丽名片。如果说远洋能力拓展了一个国家的“海权”，那么，高铁建设能力将拓展一个国家的“陆权”。未来将一个是“陆权”和“海权”并重的时代。“我们期待中国能充分抓住时代的机遇，充分发挥自己的优势，大力发展以高铁为代表的高端制造业，为实现民族崛起与复兴集聚力量。”

高铁客舱内“硬币9分钟不倒”的领先技术，令外国友人纷纷来中国体验高铁。中国高铁作为向外推介的高科技项目，是否会受到超级高铁的影响？

众多专家的答案是否定的。

实际上，我国从2016年开始也启动了超级高铁的研究，从事的单位有西南交通大学、中国航天科工集团、中车集团等，超级高铁的理论时速可达6500公里。在2018年世界交通运输大会“高速铁路技术发展论坛”上，西南交通大学也发布了最新的研究成果。

今年5月，西南交大首席科学家张卫华透露，世界上时速最快的真空高温超导磁悬浮比例模型车试验线正在成都搭建，预计今年底前将建成并投入试验测试。

国人还沉浸于“中国要建超级高铁”的喜悦中时，美国却悄然“捷足先登”，落地铜仁建设10公里超级高铁。面对质疑，贵州省政府副秘书长、大数据局长马宁宇认为，在我国高速铁路最高运营时速大面积达速之际，能否研究出更高速度的交通运输方式，引发国内专家学者的广泛热议。铜仁超级高铁的探路，正赶上国际、国内各大科技企业、科研院校论证研究各项关键技术的阶段，对中国高铁的发展具有积极的意义。

服务社会造福百姓是终极目标

1964年，世界上第一条高速铁路“东海新干线”在日本竣工，随后，法国、意大利、德国等国家掀起了修建高速铁路的热潮。1990年至20世纪90年代中期，欧洲大部分发达国家大规模修建本国或跨国界高速铁路，逐步形成了欧洲高速铁路网络。贵州省交通厅科研处处长康厚荣说，这次高速铁路的建设高潮，不仅仅是铁路提高内部企业效益的需要，更多的是国家能源、环境、交通政策的需要。

从20世纪90年代中期至今，在亚洲、北美洲（美国）、澳洲掀起了建设高速铁路的热潮。修建高速铁路的企业经济效益和社会效益得到了更广层面的共识，特别是修建高速铁路能够节约能源、减少土地使用面积、减少环境污染、交通安全等方面具有显著的社会效益，同时，高铁还能够促进沿线地区经济发展、加快产业结构的调整。

“短短十几年，我国高速铁路发展取得了举世瞩目的成就，在重构经济版图、促进区域协调发展、推动城镇化进程等方面作出了不可磨灭的贡献，越来越多的地方政府决策者希望能够搭上这班发展的快车。”马宁宇说。

火车一响，黄金万两。北大商业评论副社长、大数据领域专家赵世勇表示，面对世界大环境，无论中国高铁、美国超级高铁甚至未来不可知的“黑科技”交通方式建在哪个国家、服务于何处，对人类命运共同体而言，其目的始终是服务社会、造福人类。

铜仁超级高铁项目最终成败如何，还需假以时日。不过，对于当地的百姓而言，关心的问题已经非常“现实”：票价高不高？普通人坐得起吗？而全国更多关注超级高铁的人，也已结合自身提出问题：超级高铁能惠及各地吗？未来也会很快发展吗？作为地方主政者，招商引资是经济发展、百姓受益的良性手段，不过，众多网友不无担心：别让“超级高铁”只是“超级梦想”，也别再次上演“巴铁”的闹剧。

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为何结缘欠发达的贵州铜仁

美国超级高铁为何结缘贵州铜仁这一欠发达地区？在项目签约资料中，记者找到了答案：经贵州省政府批准，2018年4月6日，中共铜仁市委副书记、铜仁市人民政府市长陈少荣率队赴美国硅谷考察和招商引资，超级高铁项目就是重要成果之一。

从赴美考察招商引资，到项目正式签约，历时短短3个多月，超级高铁项目可谓以“高铁速度”行进。贵州省政府副秘书长、大数据局长马宁宇在项目签约仪式上表示：“该项目是铜仁、同时也是贵州省产业大招商的重要成果。该项目落地后，将大大加快我国真空管道超级高铁的技术研发，迅速增强贵州省高新技术产业和装备制造业的发展，有力提高铜仁城市知名度和旅游产业的发展。”

HTT首席执行官德克-阿博恩称：“超级高铁的意义不只是体现在快速加速和打破时速纪录上，真正的意义在于人类有机会创造一种高效、安全的系统，能够为乘客提供一种无以伦比的体验。”

据了解，超级高铁污染较普通高铁小，但其内部空间仅仅可以容纳4到5名乘客。

来源：科技日报

责任编辑：吴金明