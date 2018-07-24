“问题疫苗”流向这些地级市 22省表示“未采购”

原标题：“问题疫苗”流向这些地级市 22省份表示“未采购”“未流入”问题疫苗

撰文 | 孟亚旭

“吉林长春长生生物疫苗案件”是最近大家关注的焦点问题。

就在23日，正在国外访问的习近平还特别对该案件作出重要指示指出——

长春长生生物科技有限责任公司违法违规生产疫苗行为，性质恶劣，令人触目惊心。 有关地方和部门要高度重视，立即调查事实真相，一查到底，严肃问责，依法从严处理。 要及时公布调查进展，切实回应群众关切。

习近平强调，要以猛药去疴、刮骨疗毒的决心，完善我国疫苗管理体制，坚决守住安全底线，全力保障群众切身利益和社会安全稳定大局。

关键词：“违法违规”“一查到底”“及时公布”。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）梳理各省回应后发现，河北、山东和重庆已经开始补种，至少有22个省（区、市）表示，“未采购”或“未流入”问题疫苗。

回顾

涉事疫苗包括两种——涉事批次狂犬病疫苗和百白破疫苗。

公众关心的首要问题就是，涉事疫苗到底有没有流入到自己所在的省份。

一个个来看，关于涉事的狂犬病疫苗。

7月15日，国家药监局发布通告明确指出，那次飞行检查所有涉事批次产品尚未出厂和上市销售，全部产品已得到有效控制。

那涉事批次的百白破疫苗呢？

先来看看批次：

根据2017年11月3日国家食品药品监管总局发布信息：

长春长生生物科技有限公司生产的批号为201605014-01、武汉生物制品研究所有限责任公司生产的批号为201607050-2的百白破疫苗效价指标不符合标准规定。

那这两个批次的百白破疫苗流到了哪里？——山东、河北和重庆。

补种

长春长生生物科技有限公司生产的该批次疫苗共计252600支，全部销往山东省疾病预防控制中心。

武汉生物制品研究所有限责任公司生产的该批次疫苗共计400520支，销往重庆市疾病预防控制中心190520支，销往河北省疾病预防控制中心210000支。

上述三地动作很快。

23日，山东省长龚正主持召开专题会议，该会议提到，“立即对疫苗采购、使用、药效、补种等各个环节进行全面系统排查，建立完善长效机制，坚决严厉问责监管失职渎职行为”。

当日，河北省卫生计生委召开百白破疫苗补种工作视频会议，就百白破疫苗补种实施方案进行解读培训，明确补种对象、补种原则和补种程序，对进一步加强接种效价不合格百白破疫苗的儿童预防接种异常反应监测、做好百白破疫苗补种工作进行再安排、再部署。

其他省的情况如何？

除了山东、河北和重庆外，其他省（区市）也陆续对疫苗问题进行回应。据政知君统计，已经有22个省（区市）表示，“未采购”“未流入”问题疫苗。

一个进展是，7月23日15时，长春市长春新区公安分局依据吉林省食品药品监督管理局《涉嫌犯罪案件移送书》，对长春长生生物科技有限责任公司生产冻干人用狂犬病疫苗涉嫌违法犯罪案件迅速立案调查，将主要涉案人员公司董事长高某芳（女）和4名公司高管带至公安机关依法审查。

目前案件相关工作正在抓紧进行中。

静待结果。

责任编辑：张岩