原标题：川航一航班疑似挂出7500紧急编码，目前已恢复正常

成都商报7月25日消息，据飞常准消息，北京时间2018年07月25日19：29，四川航空从台北松山飞往成都双流的3U8978航班，挂出应答机7500紧急编码，该编码通常为遭遇非法行为。不过，有知名航空博主认为，误操作可能性大。目前，飞机已经改回了正常代码，而且仍然处在飞向成都的正常航迹上。

根据飞常准大数据显示，该航班执飞机型为A321，机龄为6年。于北京时间2018年7月25日17：47起飞。

据悉，应答机代号应答机代号是一组4位8进制数字，通过分配应答机代号，航空管制员可以对飞行器进行区分。应答机代号取值从0000到7777，共4096个，其中一些组合带有特定的意思，比如：

7500：非法行为（比如劫机）

7600：通讯故障

7700：紧急状况

飞行员在飞行过程中，遇到特殊情况，会将应答代号设置为以上特殊代码。比如，遇到劫机事件时，飞行员则将应答机设为7500。这样，即使飞行员不通过无线电或者其他手段呼叫地面，地面管制员也能通过应答机信号判明该架飞机遭到劫持。

成都商报记者第一时间向川航进行了了解，川航相关相关负责人表示，未收到通知，目前不知道相关情况。成都商报客户端记者将持续关注该事件。

来源：费成鸿/成都商报

责任编辑：张玉