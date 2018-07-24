原标题：外媒：美国航企将于最后一刻 改用城市名标注台湾

图为美国航空资料图。（路透社）

海外网7月24日电 中国民航局要求44家外国航空公司就错误标注中国台湾和港澳地区的信息进行整改，7月25日是最后期限。路透社援引消息人士报道称，在与美国政府协商过后，美国三家主要航空公司将在25日的最后时刻在官网修改对台称谓，用“城市名称”标注台湾地区目的地，以逃避中方“惩罚”。

据报道，一位美国航空公司主管对路透社表示，美国国务院于当地时间周一（23日）晚间通报中国驻华盛顿大使馆， 美国几大航空公司将在中英文网站目的地列表中用“城市名称”标注台湾地区，而不把“台湾”作为一个辖区。另一名消息人士表示，已收到美国政府非正式通知，称美国航空公司未来将只使用城市名称。一名美国政府高级官员表示，这一变化是美国几大航空公司最终做出的选择。

据报道，截至当地时间周二（24日）下午，夏威夷航空已在官网目的地列表中将台北改为“台北，台北”。而美国航空公司、达美航空公司和美联航仍然标注“台湾”。

报道称，目前美国几大航空公司尚未就此作出回应，但是美国航空运输协会已表示相关改变正在进行中。美国航空运输协会在一份声明中表示，“正如其他经济领域一样，美国航空业在全球开展业务，必须与一系列法规和要求作斗争。在解决问题的过程中，我们得到了美国政府的介入和建议，美国航空运输协会和受影响的美国航空公司都对此深表感谢。”

报道称，美国几大航空公司预计将于中国当地时间7月25日的最后时刻作出改变。

此前，中国民航局负责人7月13日在新闻发布会上通报，44家错误标注中国台湾和港澳地区的外国航空公司中，已有38家完成整改，剩余6家由于技术原因等仍在申请延期整改，最后延期整改时间为7月25日，民航局将继续密切关注并敦促剩余6家公司按期完成整改。其中，美国三家航空公司美航、美联航和达美航空曾以“听从美国政府要求”为由拒绝整改。

对于明天是中国政府要求外国航空公司将官网上对台湾的称谓改为“中国台湾”的最后期限，但一些美国航空公司尚未更改，中国外交部发言人耿爽7月24日回应表示：“中方已就该问题多次表明立场。一个中国原则是国际社会的普遍共识。坚持一个中国原则是中美关系稳定发展的政治基础，美方对此非常清楚。一个中国原则也是不容谈判和磋商的。我可以再补充一句，我们希望美国政府敦促有关企业恪守一个中国原则，尽快对其网站作出整改。”

对于记者提问“如果一些外国航空公司没有按中方要求更改网站上对台湾的标注，中方将对其采取什么反制措施？是否会禁止其使用中国的机场？”耿爽回应表示：“的确，对网站进行更改的最后期限日益临近，让我们拭目以待吧。”（海外网 姜舒译）

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