就在这两天 中国高官突然访问这个未建交神秘邻国

原标题：锐参考 | 就在这两天，中国高官突然访问了这个未建交的神秘邻国……

这两天，一位中国高官对邻国的低调出访“意外”引发了外界关注。

据外交部网站24日消息，外交部副部长孔铉佑于7月22日至24日访问了不丹。

▲孔铉佑与不丹首相会面（外交部网站）

“双方就中不关系、边界问题等深入交换意见，达成多项共识。”

昨天（24日）的外交部例行记者会上，发言人耿爽一句话简短总结了访问成果。

但对外界而言，中印洞朗危机之后，中国高官首次到访不丹——这个始终未正式建立外交关系的邻国，其举动之“突然”，意义之重大，时机之关键，已经远远超过了一句话所能概括的容量。

例如相关报道中，英国路透社用“罕见”一词形容孔铉佑副部长对不丹的访问，印度金融快报网则称：通过访问，中不之间取得了“意义重大的进展”。

▲路透社报道截图

很显然，在外媒看来，孔铉佑访问不丹及其所取得的积极成果，正预示着某种变化，而这种变化在进一步推进中不关系发展的同时，也对其他国家乃至区域关系产生着一定影响。

中国和不丹的这次“亲密接触”有着“明显的温度”

在关于孔铉佑副部长访问不丹的消息推送中，外交部亚洲司官方公众号“亚洲雄风”这样介绍邻国不丹：

不丹，是中国在周边唯一一个未建交的国家，它也因在世界上首创“国民幸福指数”（GNH）而闻名。

而如今，这个对多数中国人来说颇显神秘的邻国，正前所未有地享受着它与中国的一次“亲密接触”。

▲孔铉佑与不丹外长会谈（外交部网站）

据外交部网站消息，短短三天的访问中，孔铉佑拜会了不丹第五世国王吉格梅·凯萨尔·纳姆耶尔·旺楚克、第四世国王吉格梅·辛格·旺楚克和首相策林·托杰，同外交大臣丹曲·多吉举行了会谈。

“中方欢迎不丹积极参与‘一带一路’倡议，分享中国发展红利。双方应继续推进边界谈判，恪守已达成的原则共识，共同维护好边境地区和平和安宁，为最终解决边界问题创造积极条件。”孔铉佑说道。

不丹国王和政府领导人则回应表示：不方钦佩中国发展成就，欢迎中国提出的“一带一路”倡议取得积极进展……不丹愿同中方就双边关系、边界问题等保持沟通。

▲外交部网站新闻截图

从上述系列表态，印度“有线”网站称首先感受到的是中不两国之间“明显的温度”。

在这篇大量引用中方发布新闻的报道中，“有线”网站指出，孔铉佑对不丹的访问之所以重要，首先是因为“这是中印洞朗边界摩擦后中国高官首次访问不丹”。

《印度斯坦时报》网站的报道进一步解释了这种重要性：作为与中国分享部分边界的亲密邻国之一，不丹是所有邻国中还未与中国建交的国家，此外，不丹还是目前与中国存在陆地边界争端的唯一国家（除印度外）。

▲《印度斯坦时报》报道截图

很显然，在外媒看来，尽管中不两国间具体达成的协议并未被进一步披露，但公开信息已足以证明一点：无论是“一带一路”倡议，还是中不间尚存的边界问题，都正在得到解决，而这次访问带来的后续效果，也将在不久后被一一见证。

“紧张”？“焦虑”？印媒：不存在

就在外媒对中国副外长的不丹之行纷纷表示惊诧的关切声中，有个国家的反应看上去尤为“强烈”。

“洞朗对峙一年后，不丹接待了来访的中国高官；印度持续关注”

印度《金融快报》的报道一语点破关键。

▲印度《金融快报》报道截图

事实上，早在上周中国驻印度大使罗照辉先期前往不丹时，捕捉到蛛丝马迹的印媒就先“紧张”了一把。

7月21日，中国驻印度大使罗照辉发布的一条推特引起了广泛关注。

在这条推特中，他说：“很高兴再次访问不丹。这是神圣和静谧的地方。”

▲罗照辉

“虽然罗照辉2017年1月也曾访问不丹，但由于目前不丹临近选举，因此此次访问时机更为重要。”《印度时报》网站头头是道地分析说。

但几天后中国外交部副部长孔铉佑的到访，很快让印媒意识到，中国和不丹关系的进展或许已远远超出了此前的预料。

《今日印度》网站援引一名专家的话指出：过去近几十年来，不丹一直受到印度的关注……但一个明显的趋势是：不丹将变得越来越独立。

“印度最后的盟友也要加入‘一带一路’了。”在今天发布的一篇报道中，印度《欧亚时报》网站难掩焦虑。

▲《欧亚时报》网站报道截图

但值得一提的是，此番印媒对中不走近的报道中，一味强调“印度不高兴”的论调显然也在失去市场——

正如《印度时报》网站所说：印度不应该对中国在不丹的“竞争”过度反应。

“虽然不丹仍是印度无可争议的邻居和朋友，但对中国访问的过度反应可能会对新德里-廷布关系产生负面影响。”报道说。

不丹网友：让不丹成为（中、印、不）三国友谊的纽带

事实上，正如外媒在报道中普遍提及的那样，多年来，中国虽未与不丹建交，但两国始终保持友好往来与交流。

而中国与不丹关系的变化，也并非由这次访问才起。

早在7月10日的一篇报道中，印度“有线”网站就关注到了某种迹象：在今年6月30日向议会提交的政府年度报告中，不丹首相关于中国的表述与往年有所不同。

报道指出，自2013年以来，（除2016年以外的）每年不丹政府工作报道都会提及中国，这种表述基本形成模板：先说一句“与中国关系温暖且友好’，补充一句边界谈判进展。

“但今年，他却说‘我们与世界第二大经济体和新兴的全球大国中国的关系正在增加，我们将继续保持和平友好的关系’，并表示‘政府继续对我们与中国的接触采取战略性的长期观点，以确保我们的国家利益得到保障’。”报道说。

▲“有线”网站报道截图

在上月一场演讲中，不丹首相也同样提到了与中国的关系，“他声称与中国的关系在增进，并将继续保持和平友好”。

察哈尔学会高级研究员、西华师范大学印度研究中心主任龙兴春告诉小锐，考虑到中国与不丹长期以来的实质友好关系，无论是早前罗照辉大使前往不丹，还是孔铉佑副部长的访问，都是正常的。

在龙兴春看来，近期中不的互动，主要基于两个议题，“由于去年洞朗对峙导致两国领土争端会谈中断，因此恢复双边谈判工作机制是当务之急；而双方建交作为一个更为远景的可能目标，也会在近期沟通中有所体现。”

他同时表示：“在中印互信增强的情况下，中国和不丹未来建交的可能性还是比较大的。”

而关于中不友谊的美好愿景，也同时被不丹网友所希冀着：

责任编辑：刘光博