脸书申请在中国注册子公司被拒因为啥 外交部回应

原标题：2018年7月26日外交部发言人耿爽主持例行记者会

问：据报道，今天下午1点左右，有人在美国大使馆附近引爆了一个爆炸装置，造成其本人受伤。美国大使馆和北京警方都已通报了相关情况。中方是否有进一步信息可以透露？对此有何评论？

答：你可能已经注意到了，北京警方已经在官方微博上发布消息，介绍了到目前为止的一些情况。我要说的是，这起发生在朝阳区天泽路和安家楼路十字路口的事件，是一起孤立的治安事件。中国警方已及时、妥善地进行了处理。

问：据报道，因中方监管部门不同意，美国公司高通收购恩智浦公司案未达成。中方不同意的原因是什么？

答：我昨天已经回答了类似问题。这起收购案由中国有关部门依据《反垄断法》进行审查。具体情况，你可以向有关部门询问。

问：从目前情况看，巴基斯坦正义运动党候选人伊姆兰·汗很可能赢得大选，消息目前还未证实。此前的执政党称选举过程中出现不正常状况，将拒绝承认结果。中方对此有何评论？是否关切目前出现的态势？

答：我们高兴地看到巴基斯坦顺利举行大选，真诚希望巴保持政治社会稳定，集中精力进行国家建设。中巴友好得到两国人民发自内心的拥护和支持，无论大选结果如何，都不会影响中巴关系发展。中方愿同巴基斯坦新政府一道努力，推动两国全天候战略合作伙伴关系取得更大发展。

问：据报道，昨天，脸书在中国注册子公司的申请被拒绝。中方为什么拒绝该申请？

答：具体情况，建议你向主管部门询问。

作为原则回应，我愿指出，近年来中国互联网蓬勃发展，中国已成为世界最大的互联网用户市场，我们愿与世界各国分享中国互联网的发展机遇。国外的互联网公司，只要遵守中国的法律法规，履行中国的部门规章管理要求，我们都欢迎其在中国发展。

问：高通公司收购恩智浦公司的最后期限已过，一年多来中方监管部门未发布有关消息。很多投资者和企业都在关注这一并购案，关注中方反垄断程序是否公开透明、基于规则。该案能否证明中方致力于公开透明、基于规则的程序？

答：我昨天已经说过了。中方有关部门根据《反垄断法》规定，依法对高通收购恩智浦案进行审查。至于你刚才提到的所谓公开透明问题，审查过程中，中方有关部门与高通公司一直保持着良好沟通。关于审查的具体情况，建议你向中方有关部门询问。

问：据报道，日前中国常驻联合国代表在一次公开会议上，呼吁国际社会就巴勒斯坦问题召开国际和平会议。你能否提供更多细节？

答：中国在中东问题上的立场是一贯的、明确的。我们始终坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，支持巴勒斯坦人民建国的权利。在联合国等多边舞台，中方一直积极地为巴勒斯坦以及阿拉伯国家的正义事业发声，呼吁他们的正当权益得到尊重和维护。中方在这方面的立场，阿拉伯国家是非常清楚的。

不久前，中阿合作论坛第八届部长级会议在北京举行。当时，中国和阿拉伯国家外长及外长代表就巴勒斯坦等中东问题进行了讨论，达成了很多共识。建议你查询当时双方发表的联合声明，其中对巴勒斯坦问题有非常详尽的阐述。

问：据报道，特朗普总统昨天称，中方正把贸易战反制的目标对准美国农民，并称相关做法非常“恶毒”，企图让美方做出让步。中方对此有何回应？

答：中国是美国农产品的主要买家。多年来，中美农业合作不断扩大，日益深化，给双方带来了实实在在的利益，应该说是互利共赢的。

大家应该还记得，去年6月，中美双方就美国牛肉输华问题达成一致。今年5月，中美双方团队曾在华盛顿就经贸问题举行建设性磋商，双方同意有意义地增加美国农产品对华出口。

这些协议本来都可以顺利实施，但令人遗憾的是，事态的发展并非像人们期待的那样。目前的局面，完全是美方奉行单边主义和贸易保护主义，言而无信、出尔反尔，执意挑起对华贸易战造成的。美国的农民正在为美国政府的贸易霸凌行径买单。

还是我昨天说的那句话。希望美方倾听国内各界的理性声音，倾听国际社会的普遍呼声，认清形势，权衡利弊，不要在错误的道路上越走越远。

问：美国和欧盟昨天就贸易问题举行对话，特朗普总统同意暂不对欧盟汽车产品征收关税，欧盟同意购买更多美国大豆。美欧可能就贸易问题达成一致，中方对此有何评论？

答：美、欧是世界上主要的经济体和贸易伙伴。如果美欧能够通过对话协商解决贸易上的分歧，能够顺应全球化潮流，推动贸易投资自由化和便利化，反对单边主义和保护主义，这不仅符合他们双方的利益，对世界来说也是好事。

当然，我们也希望美欧有关努力和举措符合多边贸易规则，比如非歧视原则等。

大家也注意到，目前金砖国家领导人会晤正在南非举行。会晤代表广大发展中国家和新兴市场国家发出了反对单边主义和保护主义的强烈呼声。我们希望美欧有关努力和举措能与广大发展中国家的诉求一致，能够成为国际社会维护多边主义努力的组成部分，能够为促进全球经济增长发挥建设性作用。

责任编辑：张玉