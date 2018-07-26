原标题：巴基斯坦政局或变天 对中巴经济走廊影响几何？

巴基斯坦选举委员会公布的部分投票结果显示，来自旁遮普的板球明星有望击败来自旁遮普的虎。

在国会议会选举中获得简单多数的政党将成为执政党。巴基斯坦国民议会共有342个席位，其中有272个席位将通过普选产生，另有70个席位为妇女和少数教派保留。也就是说，如果有一个政党可以获得137个选区以上的多数，就将成为下一届执政党。

截至7月26日中午，在选举委员会已经统计的47%的选票中，巴基斯坦正义运动党（PTI）在113个选区保持领先，而当前执政的巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派）（PML-N）则仅在64个选区具有领先优势。

选举委员会表示由于技术问题，原定于26日凌晨2点公布的最终选举结果将推迟宣布。尽管如此，正义运动党的发言人法瓦德·乔杜里已经在推特上将该党领导人伊姆兰·汗称为总理。穆盟（谢派）则表示拒绝接受选举结果，因为该党派出的监督员被要求离开清点选票的现场。

本次选举在很大程度上被视为执政的穆盟（谢派）与反对党巴基斯坦正义运动党之间的对决。两党的主要候选人都来自旁遮普省，前者的标志是一只老虎，后者则是一个板球棒。

正义运动党的领导人伊姆兰·汗凭借强硬的反腐立场赢得了大量支持者，他承诺要给选民带来一个全新的巴基斯坦。他在竞选集会上号召：“是时候站起来拒绝腐败的政党了，他们蚕食了所有的资源，导致国家破产。”

2016年，在巴拿马文件披露时任总理纳瓦兹·谢里夫家人在伦敦购有多处高价房产之后，伊姆兰·汗首先要求对谢里夫进行调查。他当时表示将在伊斯兰堡和旁遮普省组织游行示威，直到对谢里夫启动调查为止。

2016年11月，巴基斯坦最高法院成立调查委员会。2017年7月，巴最高法院以涉贪腐为由，宣布取消总理谢里夫的任职资格。谢里夫最终因为腐败问题被巴基斯坦反腐法院判处10年监禁。此次选举前夕，谢里夫和女儿玛丽亚姆从伦敦乘飞机回国，随即被捕

穆盟（谢派）现在由谢里夫的胞弟夏巴兹·谢里夫领导。在本次竞选中，穆盟（谢派）强调了作为执政党在发展基础设施、改善安全和减少断电上取得的成就。巴基斯坦在过去几年取得的经济发展成绩单很大程度上归功于中巴经济走廊计划带来的巨额投资。

伊姆兰·汗则承诺一旦当选将把巴基斯坦建设成为“伊斯兰福利国家”，在五年内提供500万套可负担的住房。他的竞选主张还包括向富人征税，推行教育、医疗改革等。伊姆兰·汗也是中巴经济走廊的坚定支持者，他表示中巴经济走廊是巴基斯坦“经济增长的引擎”，在解决巴基斯坦国内就业方面发挥着“不可替代的作用”，将借鉴中国模式在巴基斯坦消除贫困。

伊姆兰·汗的反对者认为，他得到了军方的暗中支持，但军方否认了有关指控。自独立以来，巴基斯坦在30多年的时间里都由军人执政。2008年穆沙拉夫政府辞职后，巴基斯坦告别了军人执政的年代。但是军方依然在巴基斯坦的政治版图中享有独特的话语地位。

65岁的伊姆兰·汗曾是一名板球运动员，带领巴基斯坦国家队在1992年获得了该国历史上唯一一次板球世界杯冠军。1996年，伊姆兰·汗投身政坛，创建了正义运动党。但正义运动党在最初几年并未形成声势，直到在上次选举中获得35个席位，成为继人民党（PPP）之后的第二大反对党。

昔日最大的反对党巴基斯坦人民党在此次选举中胜出的可能渺茫。29岁的比拉瓦尔·布托·扎尔达里此次代表人民党出战，他的母亲是巴基斯坦前总理贝·布托。在已经公布的结果中，人民党仅在43个选区保持领先，远落后于正义运动党和穆盟（谢派）。

无论最后是谁胜出，巴基斯坦下届总理首先要面对的是严峻的经济形势。自从去年12月以来，巴基斯坦货币卢比经历了四次贬值，贬值幅度达15%。

一旦正义运动党胜出有望出任巴基斯坦财政部长的乌马尔（Asad Umar）表示，巴基斯坦经济正面临极端的压力，迫切需要进行结构性改革。他认为短期措施包括向IMF寻求救助或者从中国寻求新的资金，长期办法则是振兴工业和农业。2013年，面临债务危机的巴基斯坦曾向IMF申请了64亿美元的救助贷款。

外媒报道称，巴基斯坦因债务风险激增、外汇储备短缺，希望中方继续向巴方提供贷款，否则巴方将再次向国际货币基金组织求援，后者可能影响一些中巴经济走廊基础设施项目。中国外交部发言人华春莹7月11日对此回应说，中方注意到巴方外汇储备出现短缺问题，相信巴方能够克服暂时的困难，保持经济稳定发展。“我们相信走廊将按中巴双方达成的共识稳步推进，不会受到其他因素的干扰。”

巴基斯坦一些政府官员认为是卢比估值过高导致了目前的债务危机，并对西方批评中国导致巴基斯坦债务危机的动机表示质疑。“在中国来之前，他们并不担心第三次世界债务大战。”曾在谢里夫政府担任财政部长的米福塔赫·伊斯梅尔说。

正义运动党发言人法瓦德·乔杜里表示，他们支持中巴经济走廊建设，但所有的协议都需要接受议会的审查。

在中巴经济走廊最先确定的43个项目中包括了多个电力建设项目，其中卡西姆港燃煤电站作为中巴经济走廊首个落地大型能源项目于去年11月29日正式投产发电。夏巴兹·谢里夫在担任旁遮普省首席部长时曾接受《财经》记者采访，他当时表示巴基斯坦面临巨大的电力短缺，中巴经济走廊中的电力项目非常重要。

复旦大学巴基斯坦研究中心主任杜幼康对《财经》记者表示，在中巴经济走廊早期收获项目中，巴基斯坦电力供应短缺的问题得到了缓解，中巴经济走廊对巴基斯坦是有利的。

“无论哪个政党上台，中巴友好、推动中巴经济走廊建设都是共识。”杜幼康说。他同时表示，执政党与在野党之间的矛盾可能反应在中巴经济走廊的建设上；如何平衡中央和地方的利益，也是新一届政府需要考虑的。

《财经》记者 江玮/文

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