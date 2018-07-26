44家航企全改涉台标注 这项活动也弃“台湾”名称

原标题：44家航空公司刚刚全部更名，这项活动也弃用“台湾”名称了！

[环球网综合报道]就在中国民航局划定的限期最后一天，全球44家航空公司都已对网站首页“台湾”名称进行删改。但类似的改变还未结束，有“台独”政党声称，巴黎同性恋运动会也两度改变台湾称呼。

据台湾“联合报”7月26日报道，台湾原获得巴黎同性恋运动会参与资格，但“台独”政党“时代力量”主席黄国昌26日说，主办方法国先将官网上的“台湾”（Taiwan R.O.C。）改成“中华台北”（Chinese Taipei），又改成台北（Taipei）台北。

巴黎同性恋运动会已显示为“台北”（Taipei）（巴黎同性恋运动会官网截图）

此事并非近日首个改名事件。就在黄国昌透露这一消息前一天，是中国民用航空局要求44家航空公司更改网站上“台湾”称呼的最后期限。一度坚持不改的美国达美航空、美国联合航空都在当日“压哨”更名。

这两家航空公司搭上“末班车”后，在全部44家航空公司官网首页搜索“台湾”（Taiwan）都已无法检索到结果。

不过，中国民航局对此的回应是，44家有40家完成要求，但美国4家航空公司提交了整改报告，表示整改内容正在陆续上线，并並且向中国民航局恳请两周后再对其官网进行审查。

责任编辑：张玉