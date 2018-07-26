44家航企全改涉台标注 这项活动也弃“台湾”名称

原标题：44家航空公司刚刚全部更名，这项活动也弃用“台湾”名称了！
[环球网综合报道]就在中国民航局划定的限期最后一天，全球44家航空公司都已对网站首页“台湾”名称进行删改。但类似的改变还未结束，有“台独”政党声称，巴黎同性恋运动会也两度改变台湾称呼。
据台湾“联合报”7月26日报道，台湾原获得巴黎同性恋运动会参与资格，但“台独”政党“时代力量”主席黄国昌26日说，主办方法国先将官网上的“台湾”（Taiwan R.O.C。）改成“中华台北”（Chinese Taipei），又改成台北（Taipei）台北。
巴黎同性恋运动会已显示为“台北”（Taipei）（巴黎同性恋运动会官网截图）
此事并非近日首个改名事件。就在黄国昌透露这一消息前一天，是中国民用航空局要求44家航空公司更改网站上“台湾”称呼的最后期限。一度坚持不改的美国达美航空、美国联合航空都在当日“压哨”更名。
这两家航空公司搭上“末班车”后，在全部44家航空公司官网首页搜索“台湾”（Taiwan）都已无法检索到结果。
不过，中国民航局对此的回应是，44家有40家完成要求，但美国4家航空公司提交了整改报告，表示整改内容正在陆续上线，并並且向中国民航局恳请两周后再对其官网进行审查。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 美向农民提供120亿美元补偿 中方回应
- 【 军事 】 出鞘：中印舰载机部队为何发展方向不...
- 【 财经 】 国航乘客亲述急降12分钟:至今没有道歉
- 【 体育 】 足协杯比埃拉补时救主 国安点球8-7上...
- 【 娱乐 】 胡彦斌否认复合后现身节目彩排表情严...
- 【 科技 】 火星发现首个地下湖泊，但不适宜生命
- 【 教育 】 部分虚假大学斩草未除根 还建了贴吧
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有