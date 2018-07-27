美欧贸易战突然停火对付中国？玄机在此

来源：牛弹琴

原标题：美欧贸易战突然停火，对付中国？别急着惊呼，玄机在此！

（一）

果然很特朗普！

前一天，特朗普还把欧盟骂了个狗血喷头。

7月24日，在密苏里州堪萨斯市演讲时，特朗普这样说：欧盟对我们的所作所为，令人难以置信，太糟糕了，他们去年赚了1510亿美元，这是我们对欧盟的贸易逆差。他们看似好声好气，但其实粗暴无礼。

也就是说，欧盟你也太粗暴了，从来都是我们美国揩别国的油，你们怎么这么揩我们美国的油呢？

但一天后，特朗普似乎180度转弯了。

他夸耀和欧盟委员会主席容克的会晤“很温馨”。他还在推特上贴了一张与容克“贴面礼”的照片，并这样说：“显而易见，容克所代表的欧盟及你们代表的美国，真的爱对方！”

原来这才是真爱。前一天还似乎是黄脸婆，后一天就变成小甜甜了。真是一对欢喜冤家。

美欧贸易战，似乎也不打了。特朗普说：我们今天同意，首先，我们要为零关税，零非关税壁垒和对非汽车工业品的零补贴而共同努力。 我们还会减少服务业、化学品、药品、医疗产品以及大豆的壁垒，并增加这些行业的贸易。”

请注意，零关税、零壁垒、零补贴，乍听上去，确实耳目一新。

尤其让特朗普得意的，欧盟同意进口更多液化天然气和大豆。特朗普是这样说的：我们签了一个大豆大单，欧盟将开始行动了，立刻行动，购买大量的大豆。

要知道，为了大豆，特朗普最近很焦虑，甚至要推出120亿美元补贴，现在，终于欧盟来接单了。

轰轰烈烈骂了几个月，美欧突然来了个破涕一笑。贸易战烽火，似乎转眼也变成了烟火。不少人也惊呼：美欧日要搞一个新的零关税群了，WTO到了最危险的地步，一个新的贸易体系要建立了？！

不是我们不明白，是这个世界变化真太快！

很多朋友就很担心，美欧这样合流，一些话还似乎含沙射影针对中国，必然影响到中美经贸博弈；尤其是大豆，本来中国的加征关税反击，让特朗普压力很大，但欧盟现在突然放水，特朗普难免更有恃无恐。

这其实更显示了这次贸易战的诡谲之处。玄机背后有玄机，在牛弹琴看来，几个意味深长的观察点吧：

1、这是特朗普“交易的艺术”充分显现。为了利益，特朗普可以六亲不认，说翻脸就翻脸，哪怕是欧盟，是盟友也是敌人；为了迫使对方让步，特朗普更擅长极限施压，包括宣称要对汽车加征关税，这让欧盟一度方寸大乱；最终，特朗普浑水摸鱼，洋洋得意，宣布达成协议。

2、欧盟有点软，但软里也有坑。相比于特朗普咄咄逼人的强势，欧盟确实相当被动，态度也偏软。最终，更多是向特朗普妥协。当然，特朗普也别高兴太早，欧盟的软，感觉更多是稳住特朗普。《华尔街日报》就评价说，欧盟有28个成员国，要达成共识不容易，容克是承诺要购买美国大豆、液化气，但他没办法指示欧盟企业这样做。也就是说，欧美还有的谈呢。

3、有前车之鉴，未必不会再次翻脸。英国《卫报》就评论说，特朗普不是一个可靠的谈判对象。别忘了，中美也曾两度达成共识，但最后美国说翻脸就翻脸。另外，欧盟承诺购买更多美液化天然气，但距离和运输方式，决定了美国液化气价格，要大大高于俄罗斯管道天然气，欧盟会做赔本买卖吗？如果进展缓慢，也不排除特朗普再次翻脸，对欧盟破口大骂。欧盟要么唾面自干，要么只能奋起还击。

一句话，欧美贸易战只是表面暂停，双方也都在找台阶下，钢铝关税事实上就没有叫停，也不排除最后谈判破裂，双方又撸起袖子上阵了。

反正，这种游戏，对特朗普来说，真不算是啥新鲜事。

（二）

形势正在发生变化。

对中国来说，争取最好的结果，但也必须做好最坏的准备，我们既不能太乐观而掉以轻心，也不能太悲观而失去信心。

在牛弹琴看来，三个必须吧：

必须看到，美欧达成协议是大概率事情。贸易战没有赢家，即使一度开战，最终也肯定会停火，因为两败俱伤的结果没有意义。欧盟、日本在政治上的弱势、在军事上对美国的依赖，更决定了这些西方国家，很可能向美国妥协，或者以暂时的妥协，稳住什么都干得出来的特朗普。

必须看到，美欧和解也不乏对付中国的意图。这一点也不用否认，中国加入WTO后经济的快速增长，让西方国家危机感倍增，既想和中国合作获得更大利益，也想通过各种手段牵制中国发展，是不少西方人士共同的看法。这从很多西方国家违背规则，拒绝承认中国是市场经济体就可见一斑。中国当然要团结一切可以团结的国家，但也必须警惕某些国家的合谋企图。

还必须看到，中国毕竟不是一个普通国家。中国已经不是40年前的中国，中国更不是100年前的中国。中国是当今世界第二大经济体、是世界最大贸易国。中国庞大的内需市场，就是中国博弈的最大底气。贸易战打下去，中国不可能不蒙受重大损失；但对美国来说，完全也是“杀敌一千自损八百”的买卖。更何况，一旦失去了庞大的中国市场，西方公司再恢复可就麻烦了。

这是一次前所未有的考验，其中有漫天要价、有就地还钱、有合纵连横、也有过河拆桥。还是那句话：没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的国家利益。

但危机危机，危中更有机。

过去四十年，最严重的危机时期，毫无疑问是90年代初，西方严厉制裁封锁，中国经济一度岌岌可危，但新一轮改革开放，正是从那时开始，并使中国经济实现了凤凰涅槃。最终，美国都害怕了中国制造，要寻找各种借口限制。

改革是一场革命，触动利益比触及灵魂还难。从最乐观的角度看，没有喘不过气来的压力，就没有壮士断腕的动力。还是那句话：实施更大规模的改革和开放，是我们对改革开放40周年最好的礼物，更是我们打赢这一贸易战的最大法宝。

如果是这样的结果，可能是特朗普万万没想到的。5年10年后，我们或许还真要感谢一下特朗普。

当然，不少西方媒体也惊奇地发现，美欧这份协议，越看越和之前的中美协议，有着某种“怪异的相似”。特朗普想拆散欧盟，更是公开的秘密。很多人都在打赌：特朗普，你这次打算什么时候撕毁啊！

责任编辑：张建利