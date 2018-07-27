巴基斯坦新局势对中巴关系有何影响？ 外交部回应

原标题：外交部：希望巴基斯坦顺利完成政治过渡 中巴关系不会动摇

[环球时报-环球网报道 记者 白云怡]7月26日，巴基斯坦正义运动党领导人伊姆兰•汗宣布赢得国民议会大选。这一结果被认为是打破穆斯林联盟和人民党在该国轮流执政的局面，巴基斯坦亦迎来“新纪元”。巴基斯坦新局势对中巴关系有何影响？27日，中国外交部发言人耿爽在回应《环球时报》记者有关问询时表示，中方真诚希望巴基斯坦顺利完成政治过渡，中巴全天候战略合作伙伴关系不会动摇。

耿爽在当天举行的外交部例行记者会上表示，中方正密切关注巴基斯坦正在进行的大选，真诚希望巴顺利完成政治过渡，保持稳定，实现更好发展。他表示，中方已注意到伊姆兰·汗有关中巴关系的一系列表态。伊姆兰·汗此前曾表示，对华关系是巴基斯坦外交政策基石，不论哪个党上台执政，都不会改变对华友好政策，巴愿学习中国发展经验，重视和坚定支持中巴经济走廊建设，认为这对巴国家发展意义重大。

耿爽称，对于伊姆兰·汗的这些表态，中方“表示高度赞赏”，并相信包括伊姆兰·汗在内的巴社会各界人士都是中巴友好的坚定支持者，“这一表态也充分显示出，中巴友谊是全天候的。不管两国国内形势如何变化，中巴全天候战略合作伙伴关系都不会动摇，这符合两国和两国人民的共同利益”。

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