港中大校长将离任 重申反“港独”乃大是大非之事

原标题：香港中大校长将离任 重申反“港独”乃大是大非之事

香港中文大学校长 沈祖尧（图源：星岛日报网）

海外网12月30日电 香港中文大学校长沈祖尧31日将离任，29日最后一个工作天与媒体茶叙道别，沈祖尧称近8年校长生涯转眼过去，上任前承诺的抱负大都兑现。对于早前的校园“港独”风波，他重申香港是中国的一部分，这是大是大非的问题，大学校园涉及事情需合法。

沈祖尧：反“独”乃大是大非 校园是学术场所

据香港媒体报道，香港中大校长沈祖尧离任前与媒体茶聚，强调香港是中国一部分等事情属大事大非，学术自由不等于可以胡乱行事，影响他人自由，香港的大学校园应变回学术场所。

沈祖尧在茶叙中表示对于学术自由，希望各界可互相尊重及包容。他希望大学变回学术场所，若大学继续成为政治争拗的场所，对学生没有好处，亦不合大学的立场及宗旨。

沈祖尧指出，上任以来一直本着良心做事，自问没有改变，他希望学生不会只用不满情绪来面对社会，而是大家一起思考出路，寄语学生要不同角度看待事情的真相及发展。

他回顾当年接受校长岗位是想帮年轻人成长，过去有与学生相处融洽，亦有学生批评，最重要是双方坦诚相对，希望学生记得他是一位真诚、无架子的校长。他以苏轼《定风波》最后几句总结校长生涯，“归去，也无风雨也无晴”。

曾劝“占中”学生返家 联合高校发声反“港独”

据了解，沈祖尧系中国工程院院士，香港医生，因2003年对抗非典型肺炎而受认识，获《时代周刊》誉为“亚洲英雄”。2010年7月1日担任香港中文大学校长。2011年当选为中国工程院院士。他卸任港中大校长后将重拾临床教研职务，留任中大医学院内科及药物治疗学讲座教授。

在任期间，沈祖尧曾劝“占中”学生返家返校，并对近期香港高校出现的一些“港独”文宣事件联合其他高校发出坚定地反对之声。

2014年香港发生非法“占中”事件，沈祖尧曾在社交媒体发文呼吁参与学生回家。当时，他指出每当看到旺角的暴力事件，父母和老师都忧心忡忡，怕学生受伤，但无论怎样劝导，都不能打动学生的决定，令父母老师只能活在忧心与无奈之中。他呼吁学生离开旺角和其他街道，回到校园，重投学习，又直言若他保持沉默，不幸发生伤亡，他将一生遗憾。

今年9月，香港多所大学校园出现“港独”横幅及标语。沈祖尧连同香港其9所大学校长对此发表联署声明，表明不支持“港独”，并批评校园内滥用言论自由的行为。参与联署的10所大学为香港城市大学、浸会大学、树仁大学、岭南大学、中文大学、教育大学、理工大学、科技大学、公开大学及香港大学。

香港中文大学校长沈祖尧当时回应校园“港独”文宣品时，重申校方坚决反对“港独”，要求学生会尽快移除有关横幅及海报，否则校方会采取相关行动，至于在校内涉及其他的侮辱事件，则会交由书院按既定程序调查。

沈祖尧强调，虽然言论自由是大学的基石，但不代表无约束，如不能抵触法律及损害他人的尊严及权利，提到基本法订明香港是中国不可分割的部分，大学的立场是绝对反对“港独”，不想校园成为不同政治力量宣传或动员的场所，否则学生会失去平静环境探求学问。沈祖尧又向被冒犯的人致以深切歉意，承诺校方会彻查事件。

对于当时大学校长联名反“港独”的举动，香港特区行政长官林郑月娥表示了支持。她指出，十所大学校长已联合声明，表明不支持“港独”，以及言论自由并非绝对，这种提醒学生是大学校长应有之义，个别校长提出清拆港独标语和横额，是应有之责，她支持这些做法，相信大学管理层不会视而不见。（海外网 侯兴川）

责任编辑：张迪