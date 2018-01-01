台决定用贴纸遮错印“护照”内页 网友排队讽刺

原标题：台当局决定用贴纸遮错印“护照”内页 网友排队讽刺

图为台湾第二代晶片“护照”内页。（图片来源：绿媒）

海外网1月1日电 台湾地区第二代晶片“护照”误植类似美国华盛顿杜勒斯机场的图样，引发争议。台当局涉外部门“领事事务局”昨日（2017年12月31日）召开临时记者会，宣布将以防伪贴纸覆盖印错的页面，不另外销毁重制，引来网友一片讽刺声。

据台湾“东森新闻云”报道，台湾涉外部门于2017年12月31日召开临时记者会，宣布将以防伪贴纸覆盖印错的页面，不必再另外销毁重制。

台湾第二代晶片“护照”已印55万本。台涉外部门“领务局副局长”蔡幼文在记者会上说，一张贴纸成本约30元（新台币，下同），贴55万本需花费约1650万元即可，这笔费用将由台涉外部门承担，不需销毁已印的“护照”。

蔡幼文指出，为避免增加太多成本，涉外部门与相关银行部门讨论后，决定改请印制厂设计防伪贴纸，贴在误植美国机场的第5页处。

对于台涉外部门的这种做法，台湾网友排队泼冷水。有网友称，这种做法“欲盖弥彰”；还有网友表示，“干脆用修正带涂涂就好了！”

据海外网早前消息，台“领事事务局”印发的第二代晶片“护照”升级防伪技术，包括增加持照人第3影像、防伪胶膜采用金属化表面凸起等，并全面更新“护照”内页图案，纳入台湾各县市特色景点地标及风土民情等主题，但新换发的“护照”内页被指竟然使用美国杜勒斯国际机场的照片作为背景，被网友嘲讽“很棒，台湾要成为美国第51州了”。

对此，台涉外部门公众会副执行长欧江安2017年12月26日早上郑重澄清表示，那“百分之百是桃园机场”；但不过多久就自打脸。经过三次改口，台湾涉外部门“领务局”当天晚间召开新闻发布会，终于坦诚表示误植美国机场图样，向民众致歉，并将回收已发出的285本护照，重新印制发行。

桃园机场的第一航站楼落成于1979年，是当年十大建设之一的重大工程，深受当局关注。建筑师章翔设计桃机第一航站楼就是效仿杜勒斯机场所建，屋面部分以曲面造型处理，由结构专家林同棪运用当时最新的预力结构所建造，两个机场因为长相雷同而经常被误认。（海外网 姚凯红）

责任编辑：刘光博