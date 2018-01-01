蔡英文民调连跌 马英九年末逛夜市受热捧：靠你了

原标题：蔡英文民调连跌，马英九跨年夜逛夜市受热捧，摊商：就靠你了
随着现任台湾地区领导人蔡英文的支持度最近3个月再度连续下跌，前领导人马英九在岛内的受欢迎程度则不断回升。2017年12月31日的跨年夜当晚，马英九出现在一向被视为绿营票仓、大本营的高雄，结果受到民众热情欢迎，仿佛当年的“巅峰人气”再度回归。马英九兴致勃勃走访了高雄六合夜市，被蔡英文错误两岸政策“坑苦”的摊商握着马英九的手说，“六合夜市生意就靠你了。”
据台湾《中时电子报》、“中央社”等媒体报道，由于要参加国民党“立委”黄昭顺于元旦清晨，在高雄体育场举行的升旗典礼，马英九索性提前一晚就住到高雄，于是便在跨年夜，由“立委”黄昭顺、陈宜民陪同着逛起六合夜巿。感受到高雄乡亲的温暖，让他直呼“真是太热情了”。过程中，马英九吃海产粥、泡茶、喝木瓜牛奶，胃口相当不错，民众发现是本尊，争相合照、要签名，他则来者不拒，足足逛了快3个小时才离开。
据报道，马英九才走进夜巿，当地民众就蜂涌上前、争相拍照，他也一一跟摊商、民众问好。热情的民众、摊商要求合照、签名，马英九通通有求必应，不少人拍照后兴奋的不得了，有摊商拜托他常来，有的摊商甚至握着马英九说“六合夜市生意就靠你了”。对此，马英九说，“”就是来增加买气的。”
离开夜巿前，马英九还在8年前留下照片的人形立牌前合影，魅力不减当年。
来源：中国台湾网
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