“青天白日旗”被撤 台当局向美吐槽还甩锅大陆

原标题：“青天白日旗”被下架 台当局恼羞吐槽美国：我失望！

美国贸易代表署（USTR）官网、美国国务院领事事务局网站等介绍台湾页面，今天被发现“青天白日满地红旗”图案已悄悄“被下架”。（图片来源：台湾联合新闻网）

海外网1月24日电 台当局这次又伤心了。据台媒曝出，美国政府多个网站纷纷撤下了“青天白日满地红旗”相关图案。对此，美国明确表示，坚持“一中”政策，而台当局则在今日（24）提出不满，称“无法理解美方作为，无法接受，也感到失望。”此外还强行甩锅给大陆，称“被打压”。有人评价，对比前些日子蔡英文当局沾沾自喜美国众议院通过“台旅法”，显然是一大讽刺。

据台湾联合新闻网消息，美国贸易代表署（USTR）官网、美国国务院领事事务局网站等介绍台湾页面，今天被发现“青天白日满地红旗”图案已悄悄“被下架”。

台外事部门发言人李宪章表示，“我们无法接受、感到失望，目前就美国贸易代表署移除‘青天白日满地红旗’的事，已表达严正关切，而美方强调，在双方沟通过程中，美方强调双方关系仍坚实友好，对台政策没有改变，但我们认为，类似案件会有影响。”

台外事部门最后又甩锅给大陆，“注意到中国大陆不断利用实力限缩台湾空间，连自由开放的网际网络都要打压，这样无助于两岸关系发展。”

国民党发言人洪孟楷表示，对比前些日子蔡英文当局沾沾自喜众议院通过“台旅法”，显然是一大讽刺。洪孟楷说，“现在执政党政治意识形态挂帅主导下，让两岸关系急冻，这让外事部门同仁即便做到流汗，也不及蔡英文的‘台独’意识作祟。”

据海外网早前报道，在美国贸易代表署官网“国家与地区”栏目下，介绍各国或地区与美国的贸易情况，台湾列于“中国大陆、蒙古与台湾”名目下。另外，美国国务院领事事务局官网也将“青天白日满地红旗”撤除。

对于此类议题，外交部曾多次强调，中方敦促美方恪守一个中国政策和中美三个联合公报原则，慎重处理台湾问题，不与台进行任何官方往来和接触，不向“台独”分裂势力发出任何错误信号，以实际行动维护中美关系大局和双方在国际事务中的合作。（综编/海外网 庞晟）

责任编辑：桂强