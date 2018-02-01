蔡英文不信任度创最差 网友：要统一台湾只能靠她

原标题：快让开！蔡省长等着我去救她！

加速统一还要靠你呢~

警报

“快让开！快让开！”

网络漫画

蔡省长的下坠势不可挡！

台湾“美丽岛电子报”本周二公布了一月的“国政民调”：蔡英文的信任度仅30.2%，不信任度达54.5%，创其上台后最差纪录。

下面是台湾最火的四个政治人物的民调数据，蔡英文扑街：

民调的另一个爆点是：民进党好感度30.3%、反感度50.8%；国民党好感度则有31.1%，45.3%表示反感。概括而言就是：民进党败给国民党。

《美丽岛》副董事长吴子嘉表示，蔡英文已陷入执政以来最严峻的信任危机，而民进党好感度变化与蔡英文信任度下滑趋势一致。1月31日，民进党大佬、高雄市长陈菊参加晚间电视节目“十点上新闻”，对主播坦称“看到民调很难受”。

台湾岛内一向不缺民调，但这一次的民调仍让很多人惊到了。在岛内，今年的岛内县市长选举普遍被视为2020年选举的前哨站，这是今年蔡英文最大的政治任务，她必须拿下。

《中国时报》网站文章称，新民调表明：民众希望幻灭。

台湾《中国时报》网站截图

“独派”媒体对蔡英文一脸嫌弃：

好消息？坏消息？

看这架势，蔡省长连任难道悬了？

“不可能， 小英的大陆民调很高的……”岛内“风传媒”网站上，网民Chiam Sk留言道。署名来自“中国人民大学”的网民“西方朔”留言回应道：大陆人民无条件支持蔡英文及绿营常年执政，这样统一会更快些。

上月中旬，岛内多家媒体报道了有关大陆网民的一份民调。

岛内“今日新闻”报道说，近日在大陆网络论坛中，有网友发起一则网络民调，询问“是否赞成蔡英文能够竞选连任下一届的台湾总统？”结果出乎意料，竟有超过9成的投票网友表示：“支持她连任！”并强调，只有民进党继续执政，才能够加速两岸统一。

报道说，这则网络民调自1月11日开始，至今已有将近2000人次投票，其中赞成票的比例竟高达97%，仅有2%反对。大陆网友们之所以会表示支持，大多是认为“要统一台湾，只能靠她”“只有她能把台湾搞乱”“穷台、乱台全靠蔡英文”“国民党只会拖延统一，民进党一上来，统一就很快！”

这一结果让岛内绿媒羞愤：

急了

蔡省长急了。

1月31日，民进党年末聚餐会——岛内称“尾牙”。蔡英文下令：如果有计划要结婚的同仁要加快脚步赶快结婚，原因很简单，因为下半年（选战）我们会太忙碌。

当晚，蔡英文挨桌敬酒，发大红包，下动员令，要求民进党吃完饭后就切换成战斗模式。

1月31日晚，蔡英文出席民进党尾牙宴，挨桌敬酒动员

发糖、给肉，这不是蔡英文的杀手锏。

她的杀手锏？当然是：“死道友，莫死贫道”大法。比如，台当局在M503航线问题上试图要挟大陆时，就拒绝大陆航空公司春节加班机——你不答应我的条件，我就不让我们岛上的人回来过年。每次看到这儿，眼前总浮现这样的画面：一个老大从身后拉出一个小弟，狠狠地捅了两刀，然后问对面的人：你害怕了吗？

机敏伶俐如蔡省长肯定能从“美丽岛电子报”的民调中找到一线生机：民众对赖清德领导的内阁不满意度也是很高的。

这就好，有替罪羊。

果不其然，《联合报》2月1日就报道一个独家消息：“内阁春节年初五改组，教育部长、外交部长将换人”。

同一天，东森新闻也爆出消息：

台湾东森新闻网上，名为Eric Wu的网民2月1日留言道：看来看去，就是换汤不换药 ！

哦，既然“药”还在，那不少人是不是放心了？

执笔：客舍青青

责任编辑：张岩