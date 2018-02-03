台在欧洲最后“友邦”即将与中国达成历史性协议

原标题：台湾在欧洲最后一个“邦交国”即将与中国达成“历史性”协议
法新社2日称，消息人士透露，梵蒂冈与中国接近达成一份有关主教任命的“历史性”协议，梵蒂冈将承认中国政府任命的7名主教。
路透社1日也做出类似的爆料说，梵蒂冈和中国政府已就主教任命问题达成框架协议，这一协议将于数月内签署，或给梵中关系带来历史性突破。
路透社称，梵蒂冈方面消息人士透露，在正式协议中，梵蒂冈或在未来主教任命谈判中有发言权，但拒绝透露细节。此外，还有一份涉及中国政府支持的7名主教的“绅士协议”，协议规定7名主教的身份或可“合法化”。对于承认中国主教问题，美国《华尔街日报》1日援引知情人士的消息称，教皇方济各已决定承认中国政府任命的7名主教的合法性。这7名主教的任命未得到教皇批准，梵蒂冈多年来一直不承认他们的身份。该报道称，罗马教廷做出让步，希望换取中国政府承认其对中国天主教会的权威。
此外，路透社称，梵蒂冈消息人士对香港教区前主教陈日君日前谴责梵蒂冈“出卖”中国教会表示不赞同，并否认媒体有关教皇方济各被排挤出与中国谈判的报道。这名消息人士称，教皇一直在密切关注与中国相关的消息，并支持将两名忠于梵蒂冈的中国主教调任不同岗位，以推动与中国政府支持的主教达成全面协议。报道称，在教皇的支持下，梵蒂冈去年12月派代表团赴中国对梵蒂冈认可的两名主教进行调任。
路透社认为，即便梵蒂冈与中国政府只是就任命主教的权力问题达成部分协议，也将为双方恢复外交关系敞开大门。
值得一提的是，梵蒂冈是台湾唯一的欧洲“友邦”。台湾方面紧盯这一事态的发展，并将于2月3日派出5名“立法会委员”访问梵蒂冈希望面见教皇，但目前还无法确认能否见到教皇。
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