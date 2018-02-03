春运火车票为什么放票瞬间就没了？12306这样回应

原标题：春运火车票为啥放票瞬间就没了？12306回应系列热点

中新网北京2月3日电（记者 李金磊 邱宇 杜燕） 2018年春运已在2月1日正式启动。带着“为什么一放票，所有的票就都没了？”“用抢票软件的话，是否会影响在12306正常购票？”“未来是否能够24小时全天售票？”等网友的问题，中新网记者探访铁路12306客票中心，对相关负责人进行了采访。

发售春运车票以来已售了多少张？

官方预计，今年春运全国铁路预计发送旅客3.9亿人次，同比增加3131万人次，日均955万人次。

12306公布数据显示，1月3日发售春运车票以来，截至2月1日共发售3.5亿张车票，其中互联网售票继续为主渠道售票2.8亿张。春运期间出售的火车票首尾相接，接近绕地球1圈。

虽然仍需“提前抢票”，但今年春运购票体验与往年相比有所不同，售票过程变得更加快捷顺畅，购票成功率也有所提升。

这是因为技术人员对12306系统进行了优化。热门方向车票放票时间等有所不同，把压力进一步分担；80%到90%，甚至部分时候90%以上车票不需输验证码；单日售票能力从1000万张提高到了1500万张。

“在高峰时段，1秒可以售出近700张票。”中国铁道科学研究院电子所副总工程师兼12306技术部主任单杏花表示，“2012年刚上线时，1秒最多只能售出几十张票，低的时候只有几张。”

2月2日，中新网记者探访铁路12306客票中心。大屏幕上显示2018春运12306售票实况。中新网 李金磊 摄

为什么一放票，所有的票就都没了？

“秒光！”有网友说，自己在12306手机APP准时抢票，网速也不慢，但一到放票时间点，所有的票就都没了，这是为什么？

“因为抢票太热，”单杏花说，高峰时段1秒售出近700张票，这意味着，一秒钟把一辆热门动车组的车票全秒杀走了，稍微慢一点就会买不到票。

她在解释购票流程时说，用户查到有票后填写乘车人信息，在点击提交按钮的时候就开始排队，按时间顺序出票。1秒钟内可能有很多人提交，区分的时间会具体到毫秒。

还有一种情况是，明明显示有余票，但提交时发现没票了，这是为什么？

单杏花说，抢票的旅客非常多，余票也在实时变化。由于所有售票渠道的车票都是共享的，如果12306网站上显示没票，那么去车站或打电话也不会买到票。

2月2日，春运第二日，北京南站检票口前大量乘客排队候车。中新网 李金磊 摄

长期用抢票软件会影响正常购票？

有的抢票软件可以实时刷新抢票信息，在线监控是否有漏票或退票。长期用这类软件，是否会影响旅客在12306的正常购票呢？

“有这种可能，”单杏花说，“长期用抢票软件的话，如果正常买，反而会比别人慢。”

她解释说，12306后台有风控，通过大数据分析，可以识别危害系统、影响系统稳定的行为，并进行拦截处理。对抢票软件做了一定的防范，避免对系统的稳定运行造成影响。

值得注意的是，今年的抢票软件并不好用。此前有报道指出，记者购买2月13日的北京-德州的火车票，指定了几个车次，在放票前启动某抢票软件，依然抢票失败。

1月15日，记者试着用某款抢票软件，显示抢票超千次仍没成功。网站截图。

未来是否能够24小时全天售票？

目前12306的售票时间是每天6点到23点。每天23点至次日6点期间，12306系统会进行数据整理和维护，以保证第二天售票系统“轻装上阵”。

对于未来是否能够24小时全天售票，单杏花告诉中新网记者，目前正在研究中。

2017年，12306开通了互联网订餐、接续换乘、动车组自主选座、“铁路畅行”常旅客会员、复兴号座星系统、购票通知短信转微信、自动售票机发售异地票、行程提醒、微信小程序余票查询和行程管理、车站二维码余票查询等便民服务措施。

单杏花说，会进一步丰富服务功能，包括信息查询功能、已推出的铁路畅行长旅客会员等，利用新技术，把更新的功能、服务推上去。下一步用身份证购买车票后，可以直接刷身份证乘车。（完）

责任编辑：张岩