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香港大埔巴士侧翻致19死 涉案司机再申请保释被拒

香港大埔巴士侧翻致19死 涉案司机再申请保释被拒
2018年02月21日 14:52 人民日报海外版-海外网
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　　原标题：香港大埔巴士侧翻致19死 涉案司机再申保释被拒

涉案司机再申保释被拒涉案司机再申保释被拒

　　海外网2月21日电 香港一辆双层巴士10日傍晚在新界大埔公路发生侧翻事故，造成19人死亡，数十人受伤。据香港《文汇报》报道，30岁的肇事司机陈浩明被指控“危险驾驶引致他人死亡”，案件今天（21日）在香港粉岭裁判法院再审，法官认定案情太严重，拒绝被告再次保释申请。案件押后至4月10日再讯。

巴士侧翻事故营救现场巴士侧翻事故营救现场

　　报道还指出，控方在法庭上表示，现在仍有21名车祸伤者留医，其中2人危殆，3人严重。另据香港东网报道，早前辩方曾提出以6万港元申请保释，但被驳回。后又提出以现金及人事共7万港元保释，承诺不离港和驾驶，不过在今天（21日）的审理中被再次驳回。

　　据悉，陈浩明为香港本地人，是职业厨师，同时是九龙巴士公司兼职司机。他被指控事发时驾驶载有83名乘客的巴士，以时速70公里拐弯引致侧翻，造成多人伤亡。（编译/海外网 刘强）

责任编辑：张玉

陈浩明保释事故
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