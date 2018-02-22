蔡英文去台商联谊提“两岸要互释善意”遭打脸

原标题：蔡英文去台商联谊提“两岸要互释善意” 被网友打脸

蔡英文。（资料图）

海外网2月22日电 昨日（21日），蔡英文出席大陆台商春节联谊活动，致词时还提到“两岸关系的未来动向，取决在双方能否互释善意，并且能够良性互动”，并强调称这是她曾经做出的“承诺”。台湾网友对此“空口承诺”并不买账，有人批“口是心非，就一张嘴！”还有人讽刺“挡返乡班机还有脸去参加台商联谊会”。

据台媒报道，海基会21日举办大陆台商春节联谊活动，蔡英文谈到两岸关系，称“始终坚持承诺不变、善意不变，不会走回头路”。对比日前蔡当局为两岸民众交流制造的一系列障碍，蔡英文此番“空口承诺”又遭台网友打脸。有网友怒批蔡英文说空话特性，称“口是心非，就一张嘴！”还有人讽刺蔡英文日前阻挠两岸春节加班机的行径，称“拦返乡班机还有脸去参加台湾联谊会”“台商都被你搞的回不去家，好意思来联谊？？”

蔡英文还向台商保证“愿意提供必要的帮助”，她知道台商朋友非常关心台湾整体经济的发展，也知道在大陆的许多台商企业，正面临几十年来，最大的挑战。她保证，无论台商有意在对岸转型升级，或是回到台湾投资发展，只要台当局能力范围所及，都愿意提供必要的协助、辅导及服务。

但事实是，由于台当局春节前阻挠两岸春节航班，导致厦航、东航176班春节加班机被迫取消，影响了大批台商、台生返台过年，有台湾同胞诉苦，“坐船一路吐回台湾”，因此有网友直接在蔡英文社交账号下质问：“许多台商和留学生因你不能回家过新春和家人团圆，你心里过意的去吗？”。

早前，民航局发言人回应称，台湾当局以大陆东航、厦航使用M503航线及其连接线为由，阻挠两航空公司共176班春节加班计划的批复。对这种罔顾两岸人员往来尤其是台胞返乡过节需求的做法，漠视两岸人民福祉，伤害两岸人民感情的行径，我们予以谴责。

蔡英文还提到花莲地震中不幸遇难的大陆旅客。她称，“过年前花莲震灾中，有来自大陆的旅客受到伤亡，在人道救援上，两岸没有距离。台当局尽了最大努力，对伤亡者及家属，也能感同身受，尽全力来协助及善后。她也要特别感谢许多身在对岸的台商朋友们，为花莲震灾慷慨解囊，捐款帮助受灾乡亲早日恢复生活。”据早前报道，花莲地震遇难者家属13日已返回北京。

此外，蔡英文还称，“刚度过的农历春节，更是两岸最重要的节庆。两岸间相近的习俗，通过民众交流及媒体传播，拉近彼此间心理的距离。这段时间不论是台商朋友返乡，或是对岸朋友来台湾旅游，在在显示两岸经济和社会互动的频繁。这就是两岸数十年来，交流互动所累积的成果”。

话虽这么说，但自台当局上任以来，“去中国化”的小动作不断。早前，还有“台独”叫嚣，要摒弃两岸同用的农历，遭到台湾网友讽刺“春节你别放假”。蔡英文在新春讲话中也强调春节是两岸的重要节庆，对此，还是受到网友的认可。有网友引用蔡英文“透过人民交流和媒体传播，也拉近双方的心理距离”的话表示，这句没毛病。

关于两岸关系，蔡英文只说不做的“空口谈善意”早已被台民众看穿。早前有台湾民调显示，蔡英文上台650天，台湾支持“统一”民意创10年新高。据台媒报道，农历春节前夕，台湾《远见杂志》发表最新“2018台湾民心动向大调查”，在蔡英文执政即将届满650天前夕，“赞成与大陆统一”的比率攀上10年新高。此外，有将近一半、高达47.5%的受访者赞成“九二共识”。台湾支持“大陆统一”民意高涨，在文化大学社会科学院院长赵建民看来，“对大陆的印象趋正面、赴陆就业求学的意愿均增、对台当局当前两岸政策不满上升”，这都是原因。

责任编辑：初晓慧