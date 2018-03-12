原标题：香港学生告英国母校赔50万：文凭鸡肋，找不到工作
海外网3月12日电 近日，一位曾在英国读书的香港女留学生把自己的母校告上了法庭，她还痛斥，母校的文凭如同废纸，根本找不着工作。
据英国《太阳报》报道，29岁的香港学生黄博（音译，Pok Wong）曾在英国剑桥的安格利亚鲁斯金大学就读“国际商务”专业。但她坚称，自己所获文凭根本毫无用处，也无法找到好工作。
黄博表示：“学校的宣传介绍曾让她坚信学校的教学水平很高，且有含金量。但是后来我才意识到我错了。”黄博表示，尽管自己2013年以优异的成绩取得一等学位，但它仍然毫无价值。
黄博说，之所以选择状告母校，是希望为那些想要赴外国留学的学生一个“先例”。此外，她还透露，曾有一名讲师时常迟到，还以“自习”为由“打发”学生，让她十分不满。
据报道，黄博向母校提出求偿6万英镑（约52万人民币）的要求，以弥补她在英国留学时的学费及生活费，并称，以“美好的就业前景”来吹捧，根本如同“欺诈”。
不过，校方则否认了黄博的说法，并坚称找工作并非是合同范围内的职责。
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