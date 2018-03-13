柯文哲称两岸一家亲 “独派”反对其连任台北市长

原标题：柯文哲称两岸一家亲 “独派”称反对其连任台北市长

2017年7月2日，台北市长柯文哲在上海出席活动时发表了“两岸一家亲”的言论。（台媒资料图）

海外网3月13日电 台湾“九合一”选举将于2018年底举行，其中，台北市长选举备受外界瞩目。寻求连任的现任台北市长柯文哲主张两岸一家亲，这引起“独派”团体“扁联会”的不满，“扁联会”理事长郭正典今日（13日）声称，不支持柯文哲连任台北市长。

据台湾《东森新闻云》报道，台湾地区前领导人陈水扁的所谓“支持者”组成了“扁联会”，且已向台湾内政部门进行了报备。“扁联会”理事长郭正典13日公然叫嚣，在“九合一”选举中，对于支持陈水扁和“一边一国”的候选人，“扁联会”都会支持，他还声称，不会支持喊出“两岸一家亲”的柯文哲连任台北市长。

对于柯文哲“两岸一家亲”的主张，“独派”可谓是气急败坏，但是，早前有民调指出，过半数民众赞同“两岸一家亲”，柯文哲的连任支持度也大大高于其他目前呼声较高的台北市长参选人。据早前报道，2月28日上午，“台湾民意基金会”召开“2018台北市长选情基本调查”民调发表会。“台湾民意基金会”董事长游盈隆表示，对于柯文哲“两岸一家亲”的言论，民调显示：10.6%非常赞同，40.1%还算赞同，22.3%不太赞同，11.1%一点也不赞同，9.8%没意见，6.1%不知道或拒答。

民调还显示，在国民党推出丁守中，民进党推出姚文智的情况下，有47.6%民众支持柯文哲，25.2%支持丁守中，15.6%支持姚文智，5.8%尚未能决定，3.5%都不支持，2.4%不知道或拒答。在民进党不推参选人，柯文哲与丁守中两人对决的状态下，54.7%支持柯文哲，31.1%支持丁守中，3.5%尚未能决定，2.1%投废票，4.6%不投票，3.9%不知道或拒答。由此可见，在以上两种情况中，柯文哲均取得压倒性胜利。

对于“两岸一家亲”，国台办发言人马晓光曾指出，“两岸一家亲”不仅仅是一种理念，也是基于两岸历史的、文化的、血缘的联系，两岸同胞是骨肉天亲。所以，今后在对台方略政策执行上，在推进两岸关系和平发展进一步的巩固深化上，我们都将继续本着这个理念来进行推动。国台办发言人安峰山在2月28日的新闻发布会上也曾指出，党的十九大提出，我们秉持“两岸一家亲”理念，愿意率先同台湾同胞分享大陆发展的机遇，将扩大两岸经济文化交流合作，实现互利互惠。为深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记对台工作重要思想，国务院台办、国家发展改革委经商中央组织部等29个部门，于2月28日发布实施《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》。这些措施出台，将给台资企业和台湾同胞带来巨大机遇和实实在在的获得感。国台办将继续秉持“两岸一家亲”理念，会同国家发展改革委等有关部门加强政策落实，评估实施效果，并根据需要研究制定更多政策举措，扩大和深化两岸经济文化交流合作，不断增进两岸同胞亲情和福祉。

国台办发言人马晓光曾指出，民进党坚持“一边一国”的“台独”分裂立场，是这个党与我们交往的根本障碍。只有改变“台独”立场，民进党才有可能与大陆改善关系 。一个中国原则是国际社会普遍奉行的政策，坚持一个中国原则也是大势所趋，民进党及其当局应该认清客观大势，在两岸关系特别是在事关两岸关系和平发展的政治基础上，做出明智的选择。

责任编辑：张迪