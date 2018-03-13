外交部怼联合国高级专员 这国网友齐呼:感谢中国

原标题：锐参考 | 外交部“怼”联合国高级专员，这个国家的网友齐声道：“感谢中国！”

“Thank you China！”

说这话的不是别人，而是菲律宾网友！

今天（13日），在菲律宾社交网站上，众多菲网友突然发声“感谢中国”。

这件事，起因是昨天（12日）中国外交部的例行记者会。

当被问及对“一名联合国人权事务高级专员谴责菲律宾总统”一事的看法时，外交部发言人陆慷回答道，杜特尔特总统“积极打击毒品犯罪和恐怖主义”，“有效维护并促进了菲律宾人民安全、发展等基本人权”，陆慷呼吁，“人权高专办应当在恪守《联合国宪章》宗旨和原则的框架内履行自己的职责”。

▲3月12日，中国外交部发言人陆慷主持例行记者会。

在菲律宾媒体看来，中国外交部发言人的这番话，无疑是对目前在跟联合国人权事务高级专员办事处“互怼”的杜特尔特的“支持”和“捍卫”。

联合国人权高官被指“人身攻击”杜特尔特

杜特尔特与联合国人权高专办的矛盾，自其在菲国内开始施行强势的扫毒政策起就没断过。而双方近期的“骂战”更有上升到“人身攻击”之嫌。

最新一轮的“互怼”始于今年2月。

当时，菲律宾司法部列出了600多名“利用恐怖行动”破坏政府的叛乱分子名单，其中就包括联合国人权特别报告员维多利亚·托利科普茨。

“今日俄罗斯”电视台网站说，联合国人权事务高级专员扎伊德认为这是杜特尔特在发泄私愤，并称杜特尔特“需要接受某种精神病鉴定”。

▲联合国人权事务高级专员扎伊德·侯赛因

扎伊德的这番言论，立刻引发了菲律宾朝野的强烈反感。

菲外交部认为这是“不负责任且不敬”的“侮辱”，是对一国总统“过分的谩骂”。

▲路透社报道截图

菲参议院议长阿基利诺直指联合国官员攻击一个“提供会费为其发工资”的成员国的言论“不妥”，“扎伊德已经为联合国工作多年，不应轻易失去耐心并发表侮辱言论”。

即便是菲国内的反对党，也感到被扎伊德的言论冒犯。《马尼拉时报》引述少数党领袖富兰克林·德里隆的话说，“虽然自己是反对党，但也不愿看到菲律宾总统在个人层面被侮辱”。

当然，这一波“回怼”中，也少不了总统杜特尔特的声音。

“如果那些傻瓜（联合国人权小组）来这里，这里有鳄鱼吗？吃人的那种？把那些杂种扔给它们。”《菲律宾明星报》网站转述了杜特尔特10日在三宝颜接见士兵时说的话。

菲网友“感谢”中国“捍卫”菲尊严

由此，在双方“骂战”愈演愈烈之际，来自中国外交部的声音，被菲媒体认为是中国对杜特尔特相当及时的一次“力挺”。

“中国捍卫杜特尔特！”

《菲律宾星报》以此为标题，称中国呼吁联合国人权高专办尊重菲律宾主权。

▲《菲律宾星报》报道截图

在菲律宾GMA新闻网看来，中国“赞扬”杜特尔特为打击毒品犯罪和恐怖主义所做的努力，是“中菲关系回暖”的又一力证。

而菲律宾网友则更直白，直接对“在联合国地位举足轻重”的中国表示“感谢”。

“联合国官员在以公职身份履行公务时，针对个人进行人身攻击显然是不合适的。”中国国际问题研究院国际战略研究所副所长苏晓晖对小锐说。

在苏晓晖看来，中国外交部发言人的表态，正是对这种现象的回应。

事实上，对于菲律宾禁毒行动和反恐斗争，中方一直都表明着鲜明的立场。

早在2016年9月，正当杜特尔特因严厉打击毒品犯罪而遭到美国、欧盟和一些人权组织批评时，中国外交部就表态称，中方理解并支持菲律宾优先打击毒品犯罪的政策。

▲菲律宾打击毒品犯罪

此后，中方多次对杜特尔特政府打击毒品犯罪活动、改善社会治安的举措表示支持和赞赏。

在2017年11月中菲两国发表的联合声明中，中国更是重申，“将坚定支持和援助菲律宾打击恐怖主义、毒品犯罪及开展马拉维战后快速恢复重建”。

苏晓晖说，与西方国家戴着有色眼镜对菲律宾内政指手画脚相比，“中方的表态凸显出平衡和客观”。

说到“客观”，可以来看看以下一组数据——

菲律宾民调机构“社会气象站”（SWS）1月发布的最新民调显示，79%的受访者满意杜特尔特政府的施政表现，只有9%的受访者表示不满意，12%的受访者无法决定。

换句话说，西方口中“肆意践踏人权”的杜特尔特政府，在菲律宾民众心中的净满意评分高达“+70”（满意比例-不满意比例），创下该项调查自1989年实施以来的历史新高。

民调数据，恰恰对应了中国外交部的表述，杜特尔特总统领导的菲律宾政府取得的成就“得到了菲律宾人民的高度肯定和广泛支持”。

▲杜特尔特

中方用四个“应当”表明立场

事实上，借“人权”之名，不顾别国主权和人民意愿，肆意干涉别国内政，一向是中国政府坚决反对的。

陆慷在12日的记者会上表示：“包括联合国人权高专办在内的国际社会有关各方应当尊重菲律宾的主权，应当正视菲律宾人民的意愿，应当全面公正客观看待菲律宾禁毒和反恐成果，应当支持菲方根据自身国情推动本国人权事业的努力。”

▲菲律宾销毁一批毒品。

“长期以来，人权问题一直被西方价值观所把持和利用，成为试图达到某些政治目的的工具。”苏晓晖告诉小锐。

而联合国人权高专办，早就因将人权问题政治化和奉行“双重标准”等被外界广泛质疑。

2016年3月，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织副代表、特命全权裁军事务大使傅聪在联合国人权理事会第31次会议与人权高专对话环节发言时特别指出，在加强联合国人权机制方面，中方认为，重中之重是坚定维护国际人权机制的信誉和权威，扭转将人权问题政治化的现状，不搞双重标准，避免重蹈人权委员会长期存在的“信誉危机”的覆辙。

▲傅聪资料图

在今年2月底举行的联合国人权理事会第37次会议上，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表俞建华再次呼吁，在人权问题上“摒弃政治化和双重标准”，以“共同促进国际人权保护事业”。

“联合国相关机构的一些行动并没有做到客观公正，这已经引起包括中国在内的许多发展中国家的关注。”苏晓晖强调，之所以提倡国际关系民主化和公平正义，也正是针对这些长期存在的问题，“不能再这样下去了”。

责任编辑：张迪