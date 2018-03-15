台男子发动“斩首蔡英文”行动 拒被传唤高喊下台

原标题：台男子发动“斩首蔡英文”行动 拒被传唤高喊“下台”

钟大鼎到高雄市凤山分局抗议（来源：台媒）

海外网3月15日电 有“统派”色彩的68岁男子钟大鼎，一个多月前在个人脸书发文称，“追缉全民公敌，重金悬赏：菜头一颗，开价可谈！”并在大年初一在排队人群中呛声蔡英文下台，钟还在脸书留言“可以渗入斩首”，引起台湾安全部门及警方注意。高雄市凤山分局通知钟男，将依违反“社会秩序维护法”侦办，“至于是否涉及恐吓罪及煽惑他人犯罪，将函请检察官参办”。

抗议台当局钳制人民言论自由

据台湾深绿媒体消息，3月13日下午，钟大鼎与10多名友人到凤山分局前，抗议台当局钳制人民言论自由。钟说，“确实有发文说重金悬赏‘菜头’一颗，我喜欢吃菜头汤，不可以吗？我并没有讲谁，有人偏要对号入座，我有什么办法。”钟男以警方传唤的程序不符，并要求检察官到场为由，拒绝进入凤山分局接受侦讯。

凤山分局局长李谋旺表示，警方传唤钟男的程序完全合法，钟男不愿进入分局接受侦讯，警方表示尊重，会再约时间发传唤通知书请其到案说明。

据悉，钟大鼎是今年1月26日在他个人脸书发文，“追缉全民公敌，重金悬赏：菜头一颗，开价可谈！”有100多位网友看过后按赞，有6名网友分享。

农历大年初一，钟男趁蔡英文在台南市发红包时，在排队人群中趁机对蔡大声呛“蔡英文下台”，当时台安全部门人员立即将钟男拉开，台当局得知钟男身份，以及事后得知钟在脸书有发出“重金悬赏菜头一颗”文章，还在一篇文章留言“可以渗入斩首”，即要求钟男户籍所在地凤山分局查明其发文用意及动机。

律师：难道有人要对号入座自认是全民公敌吗

当日，钟大鼎直言，他到警局，是要抗议台当局迫害台湾人民言论自由。

律师叶铭进表示，以“菜头”发文，语义太含糊，并没指对象是谁，且“追缉”这两个字，也没有明显使人身安全受到威胁的程度，“很难构成犯罪”，而且“菜头也可能是指一般吃的菜头”，律师还称，难道有人要对号入座自认为是全民公敌吗？

蔡英文自2016年5月上台以来，拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，导致两岸联系沟通机制停摆。最新民调显示，面对两岸僵局持续未解，有61.1%台湾民众对蔡英文的两岸政策感到不满，有46.0%民众认为蔡英文应该对大陆友善。回顾蔡英文2017年的声望起伏，只有3次高于40%，有8次低于40%，其中有一次低于30%。（海外网 朱箫）

责任编辑：刘光博