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吕秀莲警告蔡英文:再礼让柯文哲会受很大政治伤害

吕秀莲警告蔡英文:再礼让柯文哲会受很大政治伤害
2018年03月18日 03:05 人民日报海外版-海外网
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吕秀莲。（图片来源：台湾《中时电子报》）吕秀莲。（图片来源：台湾《中时电子报》）

　　中国台湾网3月17日讯 据台湾“东森新闻云”报道，角逐2018台北市长的前台湾地区副领导人吕秀莲16日下午拜访诸多民进党籍的台北市议员，她表示，身兼党主席的蔡英文应该审慎注意，以高度政治智慧来抉择，若还是礼让柯文哲，会受到很大政治伤害。

　　据报道，吕秀莲为了布局台北市长，昨天下午亲自拜访台北市议员黄向羣、梁文杰，以及颜若芳。她声称，由于外界都不相信她是认真要投入台北市长的选战，但其实她已经做足了台北市政的功课，“地图都已经印在脑袋里了。”

　　对于民进党在台北市长选举的布局，吕秀莲称，蔡英文应该审慎注意，并且要以高度的政治智慧来选择，如果还是跟4年前一样礼让柯文哲，是会受到很大政治伤害的。

　　对于现任市长柯文哲的表现，吕秀莲直言，柯文哲享有众多媒体的宠爱与关注，以为躺着就可当选，但是各界都应该严格检验他执政3年来的市政表现。她直言，柯文哲担任市长以来，台北市的人口逐渐流失、房价升高，都是市长责任，而她会让台北变成国际大“都会”。（中国台湾网 李宁）

　　来源：中国台湾网

责任编辑：张迪

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