马英九谈31项措施：蔡当局要有胸襟 别小鼻子小眼

原标题：马英九谈31项措施：蔡当局要有胸襟，不要小鼻子小眼睛

马英九在东吴大学演讲。（图片取自台媒）

中国台湾网3月20日消息， 前台湾地区领导人马英九卸任后，于2016年开始在台湾东吴大学担任讲座教授。据台湾“东森新闻云”报道，一名大陆学生上周在课堂上向他提问对大陆日前公布的31项措施有何想法，马英九表示，蔡当局应该好好研究这31项措施，“要有胸襟才能有长远发展，不要小鼻子小眼睛”，两岸要多交流。他还以过去大批台大生赴美发展后再回台贡献为例子，表示台湾不应该担心人才流失。

马英九在回复提问中表示，这31条措施有部分跟当年的《海峡两岸服务贸易协议》相同，“大陆现在不要求台湾反馈，而单方面去做”，台当局应认真研究这31项措施，哪些能让双方交流更深入扩大，这才比较能抓住两岸交流重要因素。他并强调，“我一向主张两岸的交流跟互动应该扩大和深化”。

马英九认为，原先两岸两会签署的《海峡两岸服务贸易协议》是很重要的管道，可惜在台湾立法机构没有通过。他也表示不担心大陆的31条措施带来台湾人才外流的问题。他提及当年念大学时，很多台大生都去美国，但他们发展成熟后就回台贡献了，如新竹科学园区就是这些赴美人才当初带钱带技术回台发展的。

针对目前台湾高等教育人才的就业情况不理想，马英九举例，有些台湾博士找不到合适的工作而去卖炸鸡排，“卖鸡排当然很好，但不需要都是博士，所以大陆需要台湾人才就去”，他认为这不仅解决台湾博士的失业问题，还可加强和大陆的交流。马英九说，“台湾应该开放，才能带来兴旺，闭锁（会）带来萎缩。”他敦促蔡当局要有胸襟，才有能让台湾长远发展，不要小鼻子小眼睛。

国台办等29个部门在2月28日发布实施《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》（简称31条措施），其中关于为台湾民众赴大陆学习、创业、就业、生活提供与大陆民众同等待遇等共31条措施。

台湾《远见杂志》日前一项针对31项措施的民调显示，岛内所谓18岁至29岁的“天然独”世代，对大陆的看法已有转变。在10年前的同类调查中，“天然独”认为大陆对台不友善的比率高达50.8%，是所有年龄层中最高的，但10年后的今天，持相同看法的下降至39.8%，变为所有年龄层中最低。友善占比也从35.5%增至40.8%，成为所有年龄层中最高，更有近六成（59.6%）愿意到大陆发展。

来源：中国台湾网

责任编辑：霍宇昂