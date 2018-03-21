对大陆同行情况一问三不知 台这位饭桶局长被曝光

原标题：对大陆同行情况一问三不知，台湾“国安局”饭桶局长曝光！

岛内舆论称，“国安”官员对大陆情资如此之不熟，是台湾最大的“不安”。

台湾“国安局长”彭胜竹日前在“立法院”被“立委”考倒，既认不出大陆国安部部长的长相，又不知大陆国安部负责对台部门的名称。有岛内舆论称，“国安”官员对大陆情资如此之不熟，是台湾最大的“不安”。

台湾“国安局长”彭胜竹

据台湾《中国时报》20日报道，台“立法院外交及国防委员会”19日邀请“国安局”“外交部”及“国防部”进行项目报告。民进党“立委”蔡适应当天出示大陆国安部部长陈文清的照片，询问彭胜竹照片中的人是谁？彭胜竹一下未认出来，经旁边幕僚的提示，才回答出来。

蔡适应又追问，大陆国安部负责台湾的是哪个部门？彭胜竹一脸茫然，未答。彭胜竹问台下列席官员，是否有人给局长提示一下？台下有官员说是“第四局”，但彭胜竹听错，答成 “正四局”。后来蔡适应公布答案说：“是第四局，我直接跟你讲。”有岛内评论称，彭胜竹的对陆情报频频被考倒，这样的表现令人捏把汗。

台“立委”经常拿大陆知识来考官员。2016年11月，台“立法院内政委员会”找时任陆委会主委的张小月，报告如何应对两岸交流急冻。国民党“立委”陈超明对张小月进行考试，先问中共中央政治局常委是谁，结果张小月只答对三人；被问到大陆4个直辖市长是谁时，张小月说不出来；再被问台商最多的大陆省份，张小月只讲出“福建、广东”。陈超明说她只能得20分。

责任编辑：张岩