原标题：香港特别行政区立法会4名补选当选人宣誓就职
国际在线报道（记者 年永刚）：21日，香港特别行政区立法会举行会议，4名补选当选人宣誓就职。
在当天的立法会会议开始后，于今年3月11日举行的立法会补选中当选的范国威、区诺轩、郑泳舜和谢伟铨4名当选人，依次作出立法会誓言。4名当选人均认真、准确宣读誓言，香港特别行政区立法会主席梁君彦监誓。
根据《基本法》第104条规定，立法会议员就职时必须依法宣誓拥护《基本法》及效忠香港特区，誓言格式则由《宣誓及声明条例》规定，内容如下：“我谨此宣誓：本人就任中华人民共和国香港特别行政区立法会议员，定当拥护《中华人民共和国香港特别行政区基本法》，效忠中华人民共和国香港特别行政区，尽忠职守，遵守法律，廉洁奉公，为香港特别行政区服务。”《宣誓及声明条例》同时规定，若议员未能完成宣誓，将不能参与任何立法会会议或投票。
来源：国际在线
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 个税起征点将会提高多少？李克强回应
- 【 军事 】 台军导弹欲拦我军绕台战机 被曝是40年...
- 【 财经 】 你在买奢侈品，他们在买奢侈品公司
- 【 体育 】 C罗连夺葡萄牙足球先生 穆帅亦获奖
- 【 娱乐 】 言承旭进林志玲香闺？结果又是乌龙
- 【 科技 】 苹果无人驾驶道路测试车达45辆
- 【 教育 】 点赞！22岁中国小伙解决世界物理难题
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有