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香港特别行政区立法会4名补选当选人宣誓就职

香港特别行政区立法会4名补选当选人宣誓就职
2018年03月21日 13:26 中国经济网
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　　原标题：香港特别行政区立法会4名补选当选人宣誓就职

　　国际在线报道（记者 年永刚）：21日，香港特别行政区立法会举行会议，4名补选当选人宣誓就职。

　　在当天的立法会会议开始后，于今年3月11日举行的立法会补选中当选的范国威、区诺轩、郑泳舜和谢伟铨4名当选人，依次作出立法会誓言。4名当选人均认真、准确宣读誓言，香港特别行政区立法会主席梁君彦监誓。

　　根据《基本法》第104条规定，立法会议员就职时必须依法宣誓拥护《基本法》及效忠香港特区，誓言格式则由《宣誓及声明条例》规定，内容如下：“我谨此宣誓：本人就任中华人民共和国香港特别行政区立法会议员，定当拥护《中华人民共和国香港特别行政区基本法》，效忠中华人民共和国香港特别行政区，尽忠职守，遵守法律，廉洁奉公，为香港特别行政区服务。”《宣誓及声明条例》同时规定，若议员未能完成宣誓，将不能参与任何立法会会议或投票。

　　来源：国际在线

责任编辑：张玉

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