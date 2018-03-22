马来西亚亚洲航空这个标注 引发台当局当场抗议

原标题：亚航这个标注，引台当局当场抗议

近日，马来西亚亚洲航空（Air Asia）的一个标注，引发台湾“民航局”抗议，后者甚至声称要动用“外交管道”处理。

究其原因，是亚洲航空官网在台湾地区的两大机场下面，标注了“中国台湾”。

据台湾“中央社”报道，亚洲航空最近将官网上的台湾桃园、高雄两处机场加注了“中国台湾”，令不少台湾民众在网络表达不满，甚至扬言拒搭。

观察者网查询了亚洲航空的官方网站，无论是从中国大陆、港澳台地区或是英美的通道进入，“桃园”、“高雄”这两大机场均被标注了“中国台湾”。

不过，也并非全无问题，比如下图右上角的旗帜。

21日，台湾“交通部民用航空局”（下称台湾“民航局”）表示，已在当天上午要求亚洲航空在台代表前往该局说明，并当场表达“严正抗议”，要求立即改正。

台湾“民航局”转述亚洲航空人员的说法，亚洲航空已初步向总公司反映，总公司表示会配合当地政府的规定，具体作法，还会再评估。

台湾“民航局”表示，将请台当局“外交部”协助，透过“外交管道”，向马来西亚方面表达立场。

据悉，亚洲航空是马来西亚第二家国际航空公司，也是亚洲地区首家低成本航企，运营超过190条国内及国际航线，覆盖20多个国家。

今年1月，由万豪酒店把台湾地区列为“国家”一事，牵出了不少对两岸议题“不甚敏感”的外企甚至国企，德国汉莎航空公司也是其中之一，该公司之后做出修改，在“台湾”后面标注上了“中国”。

当时汉莎的举动引起了岛内“台独”们的不满，发起“一人一信，灌爆德航”活动。甚至台湾“驻德代表”也称“已去信要求对方更正”，不过汉莎方面却“已读不回”。

不过也有个别航空公司逆势而行，例如英国航空。据观察者网早前报道，英国航空本来在“台湾”之后加注了“中国”，引来“台独”不满和抗议后，英国航空不但把“中国”删去，3月7日，还有“台独”分子在脸书上贴出英国航空公司给他们的“道歉信”。

不过，据观察者网21日再度查询英国航空网站，却发现无论是国家/地区选择或是航班预定中，“台湾”后面又被注上了“中国”。

责任编辑：张玉