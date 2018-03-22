原标题：蔡英文维安陷“毒品案” 高级警官被捕后自曝身份

海外网3月22日电 负责蔡英文安全的维安队，今日（22日）被曝出有高级警官涉毒被逮捕。据台媒报道，负责蔡英文安全维护的警政署保6总队警官1队，惊传有2线2星警官涉嫌持有安非他命毒品。

据中时电子报消息，新北市永和警分局得和派出所员警昨（21）日晚间11时许，在永和区民权路58巷内盘查29岁郑姓男子，郑男主动从其短裤左边口袋交付1小包毛重1.18公克的安非他命，警方查询身份时，赫然发现郑男竟为保六总队官一队2线2星组员。

据悉，被查获持有毒品的郑介煦，今年才29岁，目前在保6总队警官1队担任组员。21日晚间11时许，郑员在永和区民权路58巷2弄口，遇到永和分局得和路派出所江姓、蔡姓员警巡逻盘查，郑员主动从短裤左侧口袋拿出1小包白色结晶体，经员警以检测包测试，发现竟是安非他命，重量达1.18公克。郑员还当场向员警表示自己是保6总队组员。

得和所员警随将郑员逮捕带回侦询，郑员坦承持有毒品，侦询后，警方于22日上午将郑员依法移送新北地检署侦办。（海外网 庞晟）

责任编辑：张玉