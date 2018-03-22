新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

蔡英文维安陷“毒品案” 高级警官被捕后自曝身份

蔡英文维安陷“毒品案” 高级警官被捕后自曝身份
2018年03月22日 12:57 人民日报海外版-海外网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：蔡英文维安陷“毒品案” 高级警官被捕后自曝身份

　　海外网3月22日电 负责蔡英文安全的维安队，今日（22日）被曝出有高级警官涉毒被逮捕。据台媒报道，负责蔡英文安全维护的警政署保6总队警官1队，惊传有2线2星警官涉嫌持有安非他命毒品。

　　据中时电子报消息，新北市永和警分局得和派出所员警昨（21）日晚间11时许，在永和区民权路58巷内盘查29岁郑姓男子，郑男主动从其短裤左边口袋交付1小包毛重1.18公克的安非他命，警方查询身份时，赫然发现郑男竟为保六总队官一队2线2星组员。

　　据悉，被查获持有毒品的郑介煦，今年才29岁，目前在保6总队警官1队担任组员。21日晚间11时许，郑员在永和区民权路58巷2弄口，遇到永和分局得和路派出所江姓、蔡姓员警巡逻盘查，郑员主动从短裤左侧口袋拿出1小包白色结晶体，经员警以检测包测试，发现竟是安非他命，重量达1.18公克。郑员还当场向员警表示自己是保6总队组员。

　　得和所员警随将郑员逮捕带回侦询，郑员坦承持有毒品，侦询后，警方于22日上午将郑员依法移送新北地检署侦办。（海外网 庞晟）

责任编辑：张玉

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区