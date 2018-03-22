台退役军官抗议时坠亡 蔡英文旌忠状写积劳病故

原标题：台退役军官抗议时坠亡 蔡英文旌忠状写“积劳病故”

（图片来源：中时电子报）

海外网3月22日电 台湾退役军官缪德生因为反年改而身亡，据台媒报道，蔡英文颁发的旌忠状却写“积劳病故”。台民众傻眼，讽刺“人都死了，还在羞辱”。

据中时电子报报道，蓝天行动联盟秘书长、台湾退休上校缪德生，2月27日参与反年改抗争活动，攀爬“立院”外墙欲插旗时，不慎从2楼高度摔落地面，虽紧急送医救治，3月5日下午2时许仍不幸拔管离世，终年62岁。家属今天（22日）在台北市第一殡仪馆景行厅为缪德生举办告别式。

马英九、国民党主席吴敦义等蓝营大咖，台防务部负责人严德发、参谋总长李喜明等军方高层都到场致哀，台军还颁发旌忠状，颁发者是蔡英文与“行政院长”赖清德。

但让人不解的是，缪德生明明反年改坠楼身亡，忠旌状左侧竟写“积劳病故”，让人觉得蔡英文当局在掩盖事实、刻竟迴避缪德生是反年改意外身亡事实。

防务部门发言人陈中吉说，旌忠状上的致词，只是“按规定的表达方式”，实际上还是以他曾经获得的勋奖为主，一切合乎规定。

对于缪德生旌因“积劳病故”获颁旌忠状，许多台湾民众看了傻眼，纷纷在脸书留言酸“缪德生上校原来是‘积劳病故’啊？所以那天电视观众全都中了邪，看到的都是幻觉？”、“人都死了，还在羞辱”、“她总不能写：此人为了反对我的暴政，特此假掰褒扬”。

台退将告别式 “立法院”外拒马大军提前来

缪德生所属的“蓝天行动联盟”将于22日下午在台立法机构周遭发动抗议，甚至夜宿“立院”替缪德生追思。台警方21日已先在台立法机构四周部署大批拒马围栏，也架起帐棚准备因应。

据香港中评社消息，对于此种作法，反军改团体“八百壮士”大感不满，发文表示，蔡当局真的以为把人民挡在铁丝网外面，就可以高枕无忧，就可以消除民怨，就可以确保台湾安全吗？

“八百壮士”说，22日上午是缪德生上校告别式，现役、退役军人代表，公教警消劳及各界朋友都会参加告别式，送缪德生最后一程。他的牺牲已经让民怨沸腾，星星之火开始燎原，架起层层拒马、铁丝网只能保护你们一时，保护不了太久，除非以后都在铁丝网里面治台。

缪德生是在上月27日上午参与反年改抗争时，冲进台立法机构却因攀墙跌落重伤送医，经数天抢救后，仍被医院宣布脑死，家属因此同意拔管，在22日上午在台北市第一殡仪馆举行公祭。

台湾“蓝天行动联盟”发布“重走缪德生上校之路活动”采访通知，在22日公祭后，将在台立法机构青岛东路、中山南路口集结，绕行忠孝东路、青岛东路、济南路，以纪念缪德生；下午举行招魂追思活动，并在凯达格兰大道静坐，晚上举行烛光追思晚会。

责任编辑：张岩