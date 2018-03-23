原标题：在台湾可直接入境美国？ 绿媒兴奋但被台当局打脸

海外网3月23日电 在台湾可直接入境美国？今早（23）这一则消息几近刷屏台媒，有绿媒兴奋叫嚣“这将是‘台湾旅行法’之后，‘台美关系’另一大步。”对此，台湾网友却嗤之以鼻，讽刺道“真是好一个美国梦！”不过，没多久，台外事部门对此回应称，“尚未开放”。

据台媒消息，“华航”董事长何暖轩称，美方将对台湾启用美国“前站查验”（Preclearance）计划，未来在台湾即可进行美国海关查验、等同直接入境美国。不过，外事部门发言人李宪章今天表示，美国国土安全部海关暨边境保护局目前未宣布开放。“美国在台协会”（AIT）回应，此事应该询问台湾主管机关。

台湾《自由时报》截图。

据台湾《自由时报》早前得意洋洋的形容，“台湾可望成为亚太地区第一个设置境外通关的地区，除可提升台湾的亚太航空交通枢纽位置，也将是‘台湾旅行法’之后，‘台美关系’另一大步。”

对此新闻，台湾网友却嗤之以鼻，讽刺道，“这是想直接当美国的一州呢，蔡办直接插美国国旗好了，真是好一个美国梦！”

对于绿媒提到所谓“台旅法”之后，“台美关系更进一步”的说法，更是被外界舆论所抨击，有岛内舆论称，“台旅法”是美国筹码，倒霉的还是台湾。“中研院”欧美研究所兼任研究员、台湾大学政治学系兼任教授曹俊汉表示，往后美台之间可以有官员正式来往，蔡英文甚至可以到美国访问，这等于是被认定为所谓“主权国家”了，对大陆来讲，这当然是一个很大的问题，但目前来说，大陆不会为了这个问题和美国发生冲突，但是会加大对台湾的压力。这样倒楣的是台湾，这种情势之下台湾有什么好沾沾自喜？只是两岸间更不能和平沟通了，这是个隐忧。

对于特朗普签署“台湾旅行法”，外交部表示，我们对美方签署“与台湾交往法案”表示坚决反对，并已向美方提出严正交涉。正如中方多次指出的，该案有关条款尽管没有法律约束力，但它严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，向“台独”分裂势力发出了严重错误信号。

国台办也表示，该案有关条款严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，向“台独”分裂势力发出了严重错误信号。对此我们坚决反对。我也再次正告台湾方面，挟洋自重必将引火烧身。（综编/海外网 庞晟）

责任编辑：张建利