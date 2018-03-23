台湾新北市长朱立伦访问南京大学(图)

原标题：南大校长吕建会见中国国民党前主席、台湾新北市长朱立伦一行

3月22日下午，中国国民党前主席、台湾新北市市长朱立伦率团一行12人到南京大学访问。中科院院士、南京大学校长吕建会见访问团一行，江苏省台湾事务办公室主任练月琴、副巡视员吴伟荣，我校校长助理濮励杰及校长办公室、中国南海研究协同创新中心、台湾研究所和台港澳办负责人等参加会见。

吕建向朱立伦作介绍 本文图均为 南京大学新闻网 图

在濮励杰的陪同下，朱立伦一行先后参观了北大楼、大礼堂、金陵苑等校园景观。

吕建在校史馆会见朱立伦一行，对其来访表示欢迎，并邀请其下次来访并演讲。在吕建的陪同下，访问团一行参观了南京大学校史馆，了解了南大的发展历史和办学成就并给予高度评价。参观结束后，朱立伦兴致勃勃地在留言簿上签名题词，吕建向其赠送南京大学邮册，双方还在校史馆门口合影留念。

吕建会见朱立伦

朱立伦在留言簿上签名题词

嗣后，朱立伦一行前往南京大学中美文化研究中心，与来自南京大学等4所在宁高校的10位台生代表座谈交流，了解他们在南京的学习、生活及未来就业情况。

来源：南京大学新闻网

责任编辑：张义凌