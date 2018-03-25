原标题：台“安全局”斥资百万建特勤直播系统保护蔡英文

中国台湾网3月25日讯 据台湾《联合报》报道，为了维护台湾地区正副领导人安全，台湾“安全局”今年计划耗资百万元（新台币，下同）将特勤随扈变身人肉SNG（SatelliteNewsGathering“卫星新闻采集”的英文简称，），内卫区随扈以DV、移动电话或穿戴式摄影机直播领导人所到场合实况，再将现场实况直播转给台湾“安全局长”、特勤中心指挥官、情报联合应变中心、特勤管制室及机动指挥所等，确保维护对象警卫万全。

台湾“安全局”表示，因应特勤工作及维安勤务需要，检讨办理行动实时影像传输设备租赁采购，向系统商租用实时影像传输服务，运用行动装置包括移动电话及摄录像机，机动拍摄蔡英文、陈建仁及卸任台湾地区正副领导人等的实时影象动态。

台湾“安全局”说，2018年度将持续办理这项采购，通过这项系统，在不同环境下拍摄，实时传送现场动态影像，提供“国安局”权责长官、情报联合应变中心、特勤管制室及机动指挥所等处掌握状况，以强化反应制变能量，以利状况应处，确保维护对象警卫万全。

这套系统包括DV摄影机云端视讯行动服务，每套租赁费用10万8840元，规划租赁3套，预算需要32万7000元；穿戴式摄影机云端视讯行动服务，包含APP软件设定，每套租赁费用8万7288元，规划租赁7套，需要预算61万1000元；无线网络传输模块每套租赁费用2676元，规划租赁一套，预算3000元；多网带宽聚合器每套租赁费用4万3380元，规划租赁一套；电源扩充供应模块每套租赁费用2136元，规划租赁7套，需要1万5000元。上开费用包含设备故障更新及系统维护费用，预算为100万元。（中国台湾网 卢佳静）

来源：中国台湾网

责任编辑：张建利