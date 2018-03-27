原标题 吕秀莲叫嚣“台湾不独立谁都不能老” 被批：疯了吧！

吕秀莲

海外网3月27日电 近日，台湾地区前副领导人吕秀莲参加“台湾团结联盟”活动，吕秀莲表示，“可能有人还有疑惑，我为何要选台北市长？今天要告诉大家，就是要顾台湾”，她甚至自比“佘太君”，声称“自己是佘太君出军”。

据台湾“民报”消息，吕秀莲现场叫嚣，“在座上了年纪的人，哪一个不是从年轻奋斗到今天？台湾还不够安全，台湾还没有‘独立’，每个人都没权力衰老！”她说，今后2、3年是全体台湾民众生死攸关时候，如果不让台北市脱胎换骨，只怕未来命运不堪想象，还称她是抱持这样心情，不是贪恋权位。

言论一出即遭到岛内网民的口诛笔伐，有留言称，“病得不轻，简直疯了”，“真是诈骗集团的始祖，出来选吧，看看现在的民众是不是还跟以前一样那么好骗”。

吕秀莲：竞选台北市长要交代去过大陆几次

为了竞选台北市长，吕秀莲频频露面刷存在感。她表示，任何要竞选台北市长的，都要检验意识形态，不能遮遮掩掩。吕甚至称，未来要竞选台北市长的人，应该要交代去过中国大陆几次、做过什么事。

吕秀莲还多次抛出所谓台湾“永久中立”的论调，她声称，当台湾能够顺利完成“和平中立”的“公投”之后，全世界对“公投”的结果必须尊重，“这就是台湾的活路”。她还一直撺掇所谓“公投入联”，叫嚣“公投入联合国，是为了彰显加入联合国是台湾最高民意”。

但绝大多数台民众不仅不认同，更对吕秀莲不断嘲讽。台湾资深媒体人王炳忠曾直言，这就是“台独”那一套。还有网友说，“这老太婆神志不清了”。

国民党：掩耳盗铃、自欺欺人

此外，吕秀莲还“质疑”《开罗宣言》，甚至妄称“《开罗宣言》上根本没签字，这称不上是条约，要台湾民众认清历史，千万不要再被骗。”对此，马英九曾批评称，近年来吕秀莲、杜正胜等人，总说《开罗宣言》不是条约，但所谓条约不一定名称就是条约，可以是公约、宣言，有十多种名称，国际社会都承认《开罗宣言》是条约，若还有人说其不是条约，就太外行。

国民党前主席连战也表示，高中新课纲拟删除《开罗宣言》相关资料，这根本是掩耳盗铃、自欺欺人的做法。

对于吕秀莲的言论，国台办发言人明确指出，世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分，具有不容置疑的历史事实和法理基础，也得到国际社会普遍承认。任何企图改变台湾是中国一部分地位的图谋都是徒劳的。

责任编辑：张岩