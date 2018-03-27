“武统”台湾怎么打？解放军中将:6种战法3天拿下

原标题：“武统”台湾到底怎么打？解放军中将：六种战法，三天拿下！

由于蔡英文民进党当局拒不承认“九二共识”，并且“台独”动作不断，相当一部分大陆民众对和平统一台湾失去信心和耐心，“武统”台湾的声势日渐高涨。当地时间3月16日，美国总统特朗普不顾中方反对，签署了鼓励美台官员互访的“台湾旅行法”，使得两岸关系再度成为焦点。因此，大陆是否有信心有能力以最小的代价迅速攻占台湾，是海峡两岸都关心的问题。我根据个人的思考，从军事角度分三篇来回答这个问题，本篇是《“六战一体”武统台湾》，第二篇是《不用三天拿下台湾》，第三篇是《“台独”头头哪里逃》。本篇先来谈“六战”。

解放军火箭军导弹部队

第一是火力战。火力准备阶段，三波以火炮导弹为主的火力突击，加上三波航空兵火力的补充打击，据计算机仿真，应摧毁台方1/3重要目标，并压制其它重要目标和一般目标，使其48小时内失去使用功能。尔后由察打一体无人机临空监视、消灭零星复活火力。

在进攻过程中，如遇台军反突击、逆袭，坚守防御要点、支撑点，则无须强攻，只须召唤上级火力摧毁之。“上级火力”可有我岸远程火箭炮、战术航空兵、陆军航空兵、舰炮舰导火力，特别坚固的地下设施由导弹（钻地弹）反复打击。因此，在以合成营为骨干构成的突击群中，有炮兵前方观察所、空军引导和指示目标小组、陆航指挥组、舰炮火力指示等有关人员。在我岸相应位置，部署X个远火旅，其中瞄准台湾北部X个旅，南部X个旅，东部X个旅，X个旅作为火力预备队，负责72小时不间断火力支援；护送我登陆兵向纵深攻击前进，摧毁沿途顽固坚守之敌，直至夺占预定目标。

台军“汉光演习”滩头射击

据我所知，我军有远程火箭弹x万发，轰击数百个标定目标绰绰有余。有点历史知识的人都知道，朝 鲜战争美军有个“范弗里特当量”，简单说就是根据需要，炮弹随便打，用火力密度和强度最大程度地杀伤对方，减少我方兵员损失。根据“范量”，把一次战斗一般消耗1-3个基数的弹药，猛增到20-30个基数。当年上甘岭战斗，把我山头阵地削低两米，就是“范量”起的作用。我志愿军吃了“范量”很大的亏，伤亡重大，以致第四第五战役进展艰难。对台作战，我军也将要使用类似的概念，只要火力能用上的地方，绝不会让我官兵前出。据计算机仿真，我军官兵伤亡不会大于一个中等烈度的地震，如2013年四川雅安地震。

第二是目标战，俗称“点穴”。现代登岛作战，并不需层层打击，层层推进，形成明显战线，逐次占领敌方防御地域。而是战前根据目标性质，可分为“摧毁目标”、“压制目标”、“夺占目标”、“监控目标”、“暂时保留目标”等。美军确定朝 鲜（120万兵力）有700余个打击目标，那么台军只有约20万军队，充其量也就200-300个目标。把这些目标编成目录，包括目标性质、精确座标、打击要求、打击方式方法、所需兵力兵器弹药器材等。战前任务部队对各自目标细细加以研究，反复演练和重难点攻关，得出对每个具体目标的最佳打法。

解放军海军陆战队

台湾的军事目标有两个极易挨打的特点。一是集中。如衡山和圆山指挥所、高速圆山交流道、松山机场间的距离不超过3千米；海军左营军港（海军司令部）与屏东军用机场不超过30千米；佳山飞机洞库机场与花莲机场不超过3千米。一个xx地域突击作战计划，这些目标都能包含进来，简化了航线，真是太便宜了我航空兵。

二是暴露。台湾所有机场都离海边很近，近则零距离如桃园、花莲机场，远则40-50千米如清泉岗、台东机场，其余都在10千米上下。又如佳山和台东飞机洞库毫无遮掩，从东向洞库看去，库口尽收眼底。熟练的飞行员闭着眼睛都能发现和攻击目标。更不要说位于大直地区的衡山（圆山）指挥部系统，在谷歌地图上都分辨得清清楚楚，好似秃子头上的虱子，一捉一个准。

我军战时组织若干个突击群或打击单元，上岸后在统一指挥下，根据各自任务，直奔目标而去，按要求完成任务。由于是目标战，只需根据任务要求编组兵力兵器，所以登陆部队规模大 大压缩，以我集中的精锐之力，打击分散部署之敌，取得事半功倍的成效。岛内有“军事专家”说我“攻台需40万大军”，真是一个外行说的笑话，我看有其十之一二足够。根据我的测算，有XX个合成旅编组数十个突击群（或打击单元），在48小时内，分X-X波登陆（台西岸X波，东岸X波）足矣。

有岛内“军事专家”说我“登陆载具不够”，又是一个笑话。我现有大中型登陆舰XX艘，滚装船XX艘。散装货轮改装为滚装船和准直升机母舰只需X个月时间，试改和技术储备在2000年代已经完成。况且气垫船、部分两栖坦克装甲车辆、地效飞行器实行“由岸到岸”登陆，并不需“载具”。我航渡保障力量分X个波次在72小时内完成兵员、装备、物资全部输送任务并不困难。

“欧洲野牛”级气垫登陆艇

由于我军无须层层打击、层层推进的战线式进攻，所以台军提出的“战力防护、滨海决胜、岸滩歼敌”的作战“新思维”中“滨海决胜，岸滩歼敌”并无着力之处。所谓“重层拦截”，我都无“层”，遑论“重层”？由于我军主要实施火力战配合目标战的战法，故不会与台军打城市攻坚战，更不会有巷战。一些两岸民众担心巷战伤亡较大，据此可以放下心来。

第三是立体战。“二战”诺曼底式传统登陆已不是现代登陆战的主要样式，而是多种样式并用，根据敌情、地形，适用什么样式就用什么样式。“地平线登陆”、“超视距登陆”、“敌后垂直登陆”，“利用港口、机场登陆（着陆）”都是重要方式方法。一个空降师的战役空降，至少上千平方千米，空降地域内应有3-6个敌方机场，伞降和机降相结合。在登陆兵上岸同时，上百架次的空降兵在敌后着陆，守军顾得过来吗？实施战役空降之前或同时，还要在xx个重要目标附近实施战术空降和特种空降。担负这一任务的空中突击旅和陆航旅，借助游弋在台湾海峡靠台一侧的XX艘两栖攻击舰和准直升机母舰，我直升机往返台岛的航程大 大缩短，战场留空和使用效率大 大提高。

第四是信息（含电磁、网络）战。保护己方信息，打击破坏敌方信息，首先取得制信息权，是取得制空权、制海权的前提和保证。电磁脉冲武器（炸弹）、碳纤维炸弹是必备武器。台军“衡山”、“陆资”、“大成”、“强网”等指挥系统和互联网、各局域功能网以及输电线网是主要打击目标，战前战中断网、断电是必须的。还有更有效的技术手段，可以让台湾暂时变成一个神经错乱的精神病，台军变成四肢瘫痪的植物人。因为保密原因，这些手段暂且不谈。当然，战争全过程都有我侦察、通信、遥感、定位等卫星和长航时无人机实施空天保障，确保我指挥畅通，破坏台军信息系统。总之，我东部战区有关技术部门年年受到军委表彰，可以推断他们的信息战能力有多强。

解放军“朱日和阅兵”部队

第五是特种作战。我军每个战区都有特战旅，集中到台湾作战，正是练手的好机会。特种作战任务，首先是斩首行动，当钻地弹和混凝土爆破弹未完成斩首任务时，由特战分队完成。其次是先遣行动，在火力准备之时或之前，趁乱先行潜入重要目标附近，如各级指挥机构、重要技术阵地、机场、港口、电视台、电台，适时加以控制，尔后引导主力部队进入。再次是向地对地导弹、远程火箭炮、各军种航空兵、舰炮等支援火力指示目标和校正偏差，评估毁伤效果。

试举一例。为打击位于台北大直地区的台军最高指挥部衡山（圆山）等指挥机构，我特战部队在火力准备时，通过渗透、伞降、机降占领松山机场。控制机场后，主力向衡山（圆山）指挥部出击（距离不超过3000米），监控受我打击从衡山（圆山）外逃之敌，并向我临空航空兵指示临机打击目标；一部兵力顺势控制高速圆山交流道（不足1000米），切断台北北部的东西交通，引导我登陆兵主力分赴台北地区各个攻击目标。

第六是心理（含法律、舆论）战。火力硬杀伤和心理软杀伤相结合，在硬杀伤的打击和威慑下，利用台军脆弱的心理状态，加强心理攻势。发布《告台湾同胞书》和《告台军官兵书》。通过手机、脸书和其它网络平台，强行置换岛内电视台、广播电台播放内容，战场传单、喊话等，向台军官兵指名道姓地发出劝降书。重点是作战部队各级指挥官和指挥部人员，晓以统一大义，指出顽抗到底的下场；战场起义或投诚的优待，战场立功的奖励；明确与我联系的方式，脱离部队或我打击目标和去往收容地点的时间、路线。依据战前修定的《统一国家法》，对经最高法院判定的犯有分裂国家罪的“台独”头头，在战争状态下人人当擒之，人人当诛之，并给予实施者以国家奖励。

心理（法律、舆论）战不仅对台军官兵有削弱其抵抗意志的作用，而且对“台独”头面人物有震慑作用，对“台独”阵营有分化瓦解作用，对统派群众有一呼百应、鼓舞士气作用。同时通告岛内军民，在形势紧张时，提前离开部队和远离可能被我打击的目标，免得被“牺牲”。倒要看看岛内，真正拼死顽抗到底的死硬“台独”分子能有几个？

经过“六战一体”联合、持续、猛烈的打击，“台独”势力还能支撑几天？且听下回分解：《不用三天拿下台湾》。

王洪光中将

（本文作者系原南京军区副司令员王洪光，原标题：“六战一体”武统台湾）

责任编辑：张建利