香港反对派成员辱国旗区旗罪成 被判监2个月

古思尧曾公然叫嚣“我就是故意侮辱国旗”。（图片来源：星岛日报网）

海外网3月27日电 香港反对派团体“社民连”成员古思尧有过多次侮辱国旗及区旗的案底。2017年7月至2018年1月期间，古思尧参加3次不同的游行集会时，均涉嫌展示涂污的五星红旗及香港特别行政区区旗，因而被控3宗侮辱国旗及区旗罪。拒不认罪的古思尧今（27日）被裁定3项控罪全部罪成，判监2个月。

据香港东网报道，没有律师代表的古思尧叫嚣，“求情就不必了”，裁判官不必同情或对他仁慈。裁判官则称入狱是唯一判刑考虑，参考案例后判古思尧2个月有期徒刑。

报道还称，古思尧获刑前，还与所谓的“支持者”在庭外喝酒，他预料自己今日（27日）将第6次入狱，还声称每次坐监前都要“饮番杯”（意为喝一杯），以“愉快”心情去坐牢。

古思尧侮辱五星红旗。（港媒资料图）

古思尧此前曾多次发表狂妄言论。据早前报道，在2017年7月及10月的两次游行中，古思尧涂污、毁坏国旗并上下倒置。同年12月29日，古思尧在湾仔警察总部接受预约拘捕，被控以两项侮辱国旗罪。古思尧否认控罪，对两案的答辩均为“我系故意侮辱国旗，我唔认罪”（我就是故意侮辱国旗，我不认罪）。

古思尧之前曾有过多次侮辱国旗区旗的案底。2012年6月及2013年1月，古思尧游行示威时，分别焚烧国旗及涂黑国旗与香港特区区旗，经审讯后被裁定3项侮辱国旗及1项侮辱区旗罪成立，共判9个月，他上诉后减刑至4个半月。2015年7月，古思尧又在湾仔焚烧区旗，2016年3月再被裁定“侮辱区旗罪”成立，裁判官认为他已有三次同类前科，判刑6个星期。（综编/海外网 张申）

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