原标题：美海军作战队或将进驻“美在台协会”？ 国台办回应

海外网3月28日电 3月28日上午，国务院台湾事务办公室举行例行新闻发布会。国台办发言人安峰山就两岸政党交流、两岸军事互信和两岸文化往来等热点问题回答记者提问。

有记者提问，近日美国亚太事务司官员访台，美国在台协会办事处也将迁址，有台媒猜测，美国海军作战队或将进驻美在台协会新址，对此您怎么评价？

安峰山表示，我们在此问题上的原则立场过去已经多次阐述过了。美方应恪守一个中国政策和中美三个联合公报原则的承诺，不与台湾发展任何形式的官方往来和接触。

责任编辑：张建利