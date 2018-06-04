原标题：吕秀莲对民进党绝望拒见蔡英文 网友：去国民党吧

海外网6月4日电 吕秀莲5月30日通过助理宣布“要跟民进党说‘byebye’”，岛内热议她可能“脱离民进党”。据台湾联合新闻网消息，吕秀莲今日（4日）声称，从她回台湾之前到昨天（3日）为止，共接到蔡英文办公室4次来电，均表达蔡英文希望见面的意愿，“但我用6个字回答：相见不如不见！”

面对记者的追问，吕秀莲还明确表示，“要见的机会那么多，都没有了，现在再见，也没什么意义了！”对此，有网友表示，“建议快加入国民党。”

民进党上下全力挽留

据台湾“中央社”消息，蔡英文办公室秘书长陈菊今天（4日）表示，民进党秘书长洪耀福已打电话给吕秀莲，表达蔡英文想亲自拜访她的意愿，民进党上下正全力挽留吕秀莲。陈菊表示，“台湾现在情势非常艰难，民进党也处于一个艰难的时刻，需要大家团结，如果内部对选举提名有不够满意的地方，都可以再检讨，希望吕秀莲给民进党一次沟通说明的机会。”

媒体询问是否会担心吕秀莲脱离民进党参选台北市长？陈菊说，现在没有考虑这个问题，吕秀莲说要离开，民进党全党上下都认为是非常严肃、重要的一件事，现阶段包括蔡英文在内都在全力挽留，希望跟吕秀莲沟通。

民进党“立委”姚文智5月30日获民进党“中执会”通过提名参选台北市长，先前也争取参选台北市长的吕秀莲当晚就通过办公室发声明称，“对于一个失去党德和党魂的政党，与其痛苦留下来，不如归去。道不同，不相为谋！Bye Bye！民进党！”

对于吕秀莲退党，前行政部门负责人张善政说，对吕退出民进党的事情讲不上什么话，但明确表示，“冰冻三尺非一日之寒。”

吕秀莲称或让陈菊“终身受伤”

对于民进党提名台北市长参选人一事，吕秀莲与陈菊也有“过节”。日前，民进党尚未公布提名人选时，吕秀莲就曾表示，若陈菊出来参选，她将会发表文章使陈菊“终身受伤”。

在吕秀莲对民进党说“byebye”后，陈菊说，“会去跟吕秀莲见面，两人好好谈一下，因为民进党已经没有分裂的本钱。”据台湾联合新闻网消息，蔡英文5月31日就交代幕僚跟吕秀莲联络，希望能在当天的餐叙后去拜访吕秀莲。不过，到餐叙结束时，并没有联系上吕秀莲。

有岛内分析称，吕秀莲的表态或表明她已对民进党绝望。《中时电子报》评论认为，蔡当局上任以来，以“转型正义”为名“改革”，实质上是在扫除执政障碍，进行缓步“台独”路线，违逆两岸关系和平发展，甚至不惜牺牲民众的利益。“内政外交”一塌糊涂，正如吕秀莲的预言，“友邦”进入雪崩状态。（海外网 朱箫）

责任编辑：霍宇昂