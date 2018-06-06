报复大陆舰机绕岛？蔡英文想把南沙宝岛租给美国

原标题：报复大陆，蔡英文想把南沙宝岛租美国。

台“国防部”的亲绿营智库提议，蔡政府可考虑以人道主义救援名义将太平岛租借给美国，作为对大陆舰机绕岛的“反击”手段。

“特朗普想保台，还是把台湾推上火线？”昨天，美国策划派军舰穿过台湾海峡的消息爆出，岛内一片惊疑不定。这一消息来源是路透社的“独家报道”，“美国官员”匿名爆料称，美军正考虑定期派军舰经过台湾海峡，原本还考虑派遣航空母舰，但可能是怕此举引发北京强烈反弹而改变主意。

路透社报道截图

美国官员通过路透社放风将派军舰穿行台湾海峡前两天，美防长马蒂斯在新加坡参加“香格里拉对话”时，公开称五角大楼将持续坚定与台湾合作，提供必要的防卫武器与服务，以“确保台湾有足够的自我防卫能力”。台“外交部”对此连声感谢。

马蒂斯

台湾媒体发现，美国过去短短两个月内已通过5个与台湾相关法案，3月通过《台湾旅行法》，4月通过《2019年国防授权法案》《2018 年亚洲再保证倡议法案》，5月通过《2018年台湾国防评估委员会法案》和《2018台湾国际参与法案》。此外，美国还派出副助理国务卿访台，表示愿意帮台造潜艇，这反映出“美国对台湾在太平洋地区的重视”。

“兰普顿示警，特朗普的无知终将伤害台湾”。5月28日，台湾《中国时报》以此为题刊登文章。该报称，美国约翰·霍普金斯大学学者兰普顿被称为“美国知华派第一人”，他上周接受《中国时报》采访时称，在华盛顿与北京的关系中，台湾是一个非常大的考虑因素，美中关系紧张时，美台就有人趁机想提升台湾的有利地位。特朗普执政以来，台湾已成为越来越被“考虑”的议题，但这可能是危险的。兰普顿认为，大陆越来越自信，力量日增，美国在地理位置上距离台湾遥远，所以最终这个问题还是要由两岸自己去解决，这是中国人的问题。“我不认为特朗普总统是可信赖的，他可能会因无知鼓励台湾做一些让大陆对台祭出可怕回应的事”。

几乎所有国际问题观察家都认为，台湾只是美国的一枚棋子，特朗普上台后这一点暴露得尤其明显。蔡英文今年4月谈及特朗普将台湾视为棋子时，声称“我们也是棋手”，引发多方讥讽。

蔡英文当局对紧抱美国大腿的意图一点都不遮掩，而且努力在各个场合表现这一点。4日，蔡英文接见美国智库“新美国安全中心”访问团时就称，美国是台湾最重要的战略及经贸伙伴，稳健的台美关系是印太区域繁荣发展的重要基石。蔡英文狠夸华盛顿，称过去两年来台美关系持续朝正面发展，包括美国宣布新一批对台军售案、重申“与台湾关系法”的安全承诺等“都是对台湾的支持，以实际行动来维护台海和平”。

台当局可能还在谋划进一步与美国捆绑。岛内“信传媒”5日披露，台“国防部”的亲绿营智库提议，蔡政府可考虑以人道主义救援名义将太平岛租借给美国，作为对大陆舰机绕岛的“反击”手段。报道称，智库就此与高级将领交换意见，“获得不少正面评价”，甚至有人提及，可以在太平岛增设反舰导弹、防空导弹和雷达站等军事设备，达到制衡大陆的目的。报道同时称，一切还在研议阶段，仍有相当大的变量。恰巧的是，4日又传出美国B52轰炸机再次在南海挑衅飞行的消息。岛内政治评论人士柳丝儿认为，绿营智库想用太平岛当钓饵引诱美国上当，但其实是把台湾当人肉靶子，干害死台湾的蠢事。

太平岛

美国的一些动向看上去向“台独”势力释放出了危险信号。5日，岛内一家“台独”组织就在《自由时报》上发文鼓吹，“最近国际局势三大焦点：美中贸易战、特金会、美国印太战略启动，实际都剑指中国。在这场博弈中，让居于第一岛链战略关键的‘台湾’就是‘台湾’，将更能有效遏阻中国的扩张，巩固亚洲印太地区和平安全”。上月中旬，绿媒《民报》还搞了“国际变局与台湾出路”的座谈会，该报总编辑撰文宣称，特朗普对北京转趋强硬，同时美台关系获得突破性进展，对台湾而言这是“千载难逢的机会”，应“加速推动国家正常化脚步，对内强化国家认同，对外彰显国家主权”。

“美国对台湾越是这样‘支持’，台湾就会越危险。蔡英文当局应该明白这一点。”5日，岛内一位美国问题专家对环环（ID：huanqiu-com）说：“台湾只是一个筹码，最终不好的结果都会落在台湾身上，台湾最聪明的做法就是保持台海稳定，而不是去打破它。”岛内《经济日报》5日刊文对比两岸实力各方面的发展后发现，台湾已经没有了资本。

责任编辑：霍宇昂