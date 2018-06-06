厦门大学：今年有500余名台生报名厦大 是去年5倍

原标题：500余名台生报名厦门大学，是去年5倍

位于福建省厦门市的厦门大学表示，今年报名厦大的台湾学生有500多人，其中学测成绩达顶标者超200人。但由于高分者可能一人申请多校，录取人数6月中旬才能确定。

据“中央社”5日报道，对照每年的数据，今年报名厦大的台湾高中生人数有500多人，去年则有100多人。其中，达到学测顶标成绩者有215人，多于去年。

厦门大学校长张荣表示，校方希望招收更多成绩好的学生，因此今年决定再增加录取台生。

负责招生的厦大工作人员表示，考虑到成绩好的台生可能也会被复旦、交大等其他重点大学录取，甚至申请香港及海外学校，台生录取人数计划增至128人，但最终确认名单要6月中旬才会公布。

至于厦大此举是否排挤本地学生名额，张荣表示，大陆学生和台湾学生的名额会有整体考虑。目前厦大整体招收5000、6000名学生，台生比例仍低。但和其他学校比，厦大招收台生的比例算高。

工作人员则说，厦大是重点大学，加上离台湾近，可能因此受到台湾学生的青睐。

大陆今年开放台湾高中生学测成绩达均标，就可申请就读当地大学。目前已知的情况是，有较高分的台湾学生分别在大陆报名不同的重点大学。

责任编辑：余鹏飞